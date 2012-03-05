دو هزار مسافر در پایگاه های هلال احمر همدان اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشرفی اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و کولاک از ساعت 15 روز یکشنبه صدها خودرو و مسافر در گردنه و محورهای مواصلاتی زمین گیر شده بودند که امدادگران هلال احمر به مسافران خدمات رسانی کردند.

وی اضافه کرد: دو هزار و 450 نفر از مسافران در پایگاههای امداد جاده ای این جمعیت اسکان داده شدند.

اشرفی ادامه داد: یک هزار و 850 نفر از این تعداد دربهار، 150 نفر در گردنه اسدآباد و مابقی در سایر مناطق گرفتار کولاک و برف شده بودند.

اشرفی اضافه کرد: 9 اکیپ امدادی، چهار دستگاه وانت تویوتا و پنج آمبولانس سیار به همراه نیروهای امدادی در این عملیاتها حضور داشتند.