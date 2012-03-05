  1. استانها
  2. همدان
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

اشرفی:

دو هزار مسافر در پایگاه های هلال احمر همدان اسکان یافتند

دو هزار مسافر در پایگاه های هلال احمر همدان اسکان یافتند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر همدان گفت: دو هزار و 450 مسافر در پایگاه های هلال احمر استان همدان اسکان یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشرفی اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف و کولاک از ساعت 15 روز یکشنبه صدها خودرو و مسافر در گردنه و محورهای مواصلاتی زمین گیر شده بودند که امدادگران هلال احمر به مسافران خدمات رسانی کردند.

وی اضافه کرد: دو هزار و 450 نفر از مسافران در پایگاههای امداد جاده ای این جمعیت اسکان داده شدند.

اشرفی ادامه داد: یک هزار و 850 نفر از این تعداد دربهار، 150 نفر در گردنه اسدآباد و مابقی در سایر مناطق گرفتار کولاک و برف شده بودند.

اشرفی اضافه کرد: 9 اکیپ امدادی، چهار دستگاه وانت تویوتا و پنج آمبولانس سیار به همراه نیروهای امدادی در این عملیاتها حضور داشتند.

کد مطلب 1552775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها