شهریاری از حضور مردم در انتخابات تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده منتخب مردم حوزه انتخابیه زاهدان در این بیانیه اظهار داشت: 12 اسفند ماه جاری، با حضور گسترده و پرشور مردم به یکی دیگر از روزهای ماندگار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تبدیل شد که پیروز واقعی آن رهبر معظم انقلاب و مردم سراسر ایران هستند.

این بیانیه می افزاید: اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی نیز دوشادوش یکدیگر، در این حماسه بزرگ ضمن اعلام وفاداری مجدد با آرمان های امام خمینی (ره) و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب تصویر زرین دیگری از اتحاد و همدلی شیعه و سنی استان را به نمایش گذاشتند.

در این بیانیه آمده است: اینجانب با تشکر از مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان برای خلق این حماسه عظیم از شهروندان زاهدانی به خاطر رای و اعتماد مجددشان به این خدمتگذار کوچک مردم کمال قدردانی را دارم.

این بیانیه می افزاید: حضور با بصیرت مردم استان در انتخابات ثابت کرد که نقشه های چندین ماهه دشمنان برای انتخابات نه تنها نقش بر آب شد بلکه توطئه های دیگر نیز با بصیرت مردم این استان در آینده خنثی خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: مهمترین پیام این حضور اعلام وفاداری مجدد مردم با رهبر معظم انقلاب و رای به جمهوری اسلامی است.