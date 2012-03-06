مخالفت با انتشار 700 میلیارد اوراق مشارکت نوسازی بافتهای فرسوده

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم موافقت شورا با انتشار اوراق مشارکت سازمان نوسازی گفت: با توجه به عملکرد سازمان نوسازی و زیانده بودن طرح اوراق مشارکت شهرداری خود نیز با انتشار این اوراق موافق نیست.

وی ادامه داد: در سازمان نوسازی پروژه های بلاتکلیف زیادی ماننده فروش متری مسکن، طرح خانه به خانه و فروش اوراق مشارکت وجود دارد که شورا پیشنهاد داده است این سازمان در ابتدا آنها را سر و سامان دهد و بعد به فکر انجام پروژه های جدید باشد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهر تهران با بیان اینکه سازمان نوسازی پیش از اتمام سال 90 باید برنامه های سال آینده خود را به شورا ارائه کند گفت: متاسفانه در سال جاری ضرر و زیان های مالی بسیاری توسط سازمان به بدنه مدیریت شهری وارد شد و با توجه به درخواست ما انتظار می رود تا در سال آینده نه تنها فرصتهای از دست رفته جبران شود بلکه از اعتبارات موجود به نحو احسن استفاده شود.

هفته گذشته علیرضا جعفری،مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با یکی از روزنامه ها از برنامه انتشار اوراق مشارکت با حجم 700 میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده در سال جدید خبر داد و گفت: برنامه داریم برای تامین مالی عملیات نوسازی در بافت‌های فرسوده تهران، مجوز انتشار 700 میلیارد تومان اوراق مشارکتی که برای سال جاری در اختیار داشتیم، اما استفاده نکردیم را برای سال 91 تمدید کنیم.

او ادامه داده بود: گرچه مجوز انتشار اوراق مشارکت 700 میلیارد تومانی سال 90 را هنوز در دست داریم، اما چون دیگر تا پایان سال فرصتی نمانده است بنابراین برنامه‌ای هم برای انتشار آن در فرصت باقیمانده نداریم. اما با توجه به افزایش سود اوراق مشارکت تا سقف 20 درصد برنامه داریم در صورت نیاز به تامین مالی جدید و امکان استقبال مردمی ‌به دلیل افزایش میزان سود در سال جدید با تمدید مجوز امسال، همان اوراق 700 میلیارد تومانی را منتشر کنیم.