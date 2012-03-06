237 زندانی به همت ستاد دیه استان کرمانشاه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی در مراسمی با حضور اعضاء و کارکنان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و آزادسازی زندانیان معسر و نیازمند و جمعی از کارکنان زندان های استان در محل نمازخانه اداره کل برگزار شد از تلاش و فعالیت مستمر و بدون چشمداشت اعضاء و کارکنان ستاد دیه استان با اهداء لوح، تقدیر کرد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه با اشاره به آزادی بیش از 237 نفر از مددجویان نیازمند و معسر جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه استان در سالجاری، گفت: بی شک تلاش و اهتمام اعضاء و کارکنان ستاد دیه استان در جلب حمایت های مردمی و همچنین اخذ رضایت شکات برای آزادسازی مددجویان با اجر و پاداش دنیوی قابل قیاس نیست و انشاالله اجر اخروی این عزیزان در پیشگاه خداوند منان محفوظ خواهد بود.

رشیدی افزود: شناسایی، پیگیری و رسیدگی به وضعیت مددجویان جرائم غیرعمد نیازمند برنامه ریزی، تدبیر و تلاش جمعی است و به حمدالله این موضوع در مجموعه ستاد دیه استان به خوبی تبلور یافته است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در پایان مراسم با تقدیم لوح تقدیر اهدایی از سوی وزیر دادگستری، ریاست سازمان زندان ها و مدیرعامل ستاد مردمی دیه و رسیدگی به امور زندانیان نیازمند کشور از فعالیت اعضای هیئت مدیره و کارکنان ستاد دیه استان تقدیر کرد.

تمام معابر سطح شهر کرمانشاه برف روبی و نمک پاشی شد

با بسیج امکانات مکانیزه و انسانی شهرداری، تمام معابر سطح شهر کرمانشاه در پی بارش برف سنگین شب گذشته برف روبی و نمک پاشی شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه ، باایجاد سایت های برف روبی در ابتدای زمستان امسال در سطح مناطق 6 گانه و در نظر گرفتن امکانات مورد نیاز از قبیل ماشین آلات برف روبی و نمک پاشی ، شب گذشته با تلاش پرسنل شهرداری تمامی معابر شهر برف روبی شد تا اختلالی در امر جابه جایی شهروندان ایجاد نگردد.

هم اکنون نیز نیروهای مربوطه با حفظ آمادگی کامل و تمهیدات لازم در صورت بارش نزولات آسمانی خدمات مورد نیاز را ارایه می کنند.

مشکلات هتلداران کرمانشاه بررسی شد

نشست بررسی مشکلات هتلداران استان کرمانشاه با حضور معاون گردشگری استان برگزار شد.



نشست بحث و بررسی مشکلات هتل ها، مهمانپذیر ها و اماکن اقامتی استان کرمانشاه با حضور یداله فرجی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در محل هتل رسالت شهر کرمانشاه برگزار شد.

فرجی، معاون گردشگری استان در این نشست، طی سخنانی اظهار داشت: ایام نوروز 91 را پیش رو داریم و قطعا در این ایام، با توجه به حضور گسترده میهمانان و گردشگران نوروزی باید هتل ها و اماکن اقامتی استان آمادگی کامل پذیرایی از آنها را داشته باشند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: انتظاری که از جامعه هتلداران استان می رود این است که شرایط بسیار مطلوبی را برای اسکان میهمانان و گردشگران نوروزی فراهم کنند.

فرجی افزود: سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه حمایت از هتلدارن است و در این راه قطعا، هتلداران استان را مورد حمایت خود قرار خواهیم داد.



وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم که در ایام نوروز 91 میزبانان بسیار خوبی برای گردشگران و میهمانان نوروزی باشیم به نحوی که آنان را مجددا به استان خود بکشانیم.



در ادامه این نشست، تنی چند از مدیران هتل های کرمانشاه به بیان مسائل، مشکلات صنفی و نقطه نظرات خود پیرامون استقبال شایسته از میهمانان نوروزی پرداختند.