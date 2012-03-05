ادامه کولاک در دیواندره/ 30 نفر به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کولاک شدید که از روز پنج شنبه 11 اسفند ماه آغاز شده بود تا ساعات پایانی یکشنبه شب ادامه پیدا کرد و این وضعیت باعث گرفتار شدن شمار زیادی مسافر شد و تردد مردم در جاده های برون شهری و حتی درون شهری را نیز با مشکلاتی مواجه کرد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند ماه نیز در شرایط نامناسب جوی در استان کردستان برگزار شد و به دلیل بارش شدید برف و کولاک شماری از صندوق های رای در شهرستان دیواندره نیز بعد از گذشت 48 ساعت به ستاد انتخابات انتقال داده شد و این روند زمان نتایج آراء در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران را به تاخیر انداخت.

گرفتار شدن بیش از دو هزار و 500 نفر مسافر و عوامل اجرایی بیش از 20 شعبه اخذ رای در میان برف و کولاک در شهرستان دیواندره باعث شد تا وضعیت در این منطقه بحرانی شود و به همین دلیل امدادرسانی توسط مردم و کلیه دستگاه های دولتی طی سه روز اخیر انجام شد که البته امدادرسانی به عوامل اجرایی انتخابات در شماری از روستاهای شهرستان دیواندره در حال حاضر نیز همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان که به مدت دو روز و از نزدیک وضعیت شهرستان دیواندره را مورد پیگیری قرار داده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه شرایط جوی و کولاک شدید باعث شد که عوامل اجرایی بیش از 20 شعبه اخذ رای در جاده های روستایی گرفتار شوند که البته تاکنون بخش زیادی از این افراد نجات پیدا کرده اند.

ایرج حسن زاده یادآور شد: در حال حاضر حدود 80 نفر از عوامل اجرایی شعبه های اخذ رای در یکی از روستاهای دیواندره همچنان در میان کولاک گرفتار هستند که تاکنون چندین نوبت به وسیله بالگرد برای نجات آنها اقدام شده است که متاسفانه کولاک شدید اجازه انجام عملیات امدادرسانی را نمی دهد.

وی گفت: با توجه به پیگیری های لازم این افراد در سلامت کامل به سر می برند و تمهیدات لازم برای نجات آنها تا ساعات آینده انجام می شود و خانواده های مطمئن باشند که نهایت تا ساعات پایانی امشب نیز این افراد از کولاک نجات پیدا می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقال 30 نفر به بیمارستان و مراکز درمانی خبر داد و افزود: بر اساس پیگیری های صورت گرفته تاکنون 17 نفر از افراد از مراکز درمانی ترخیص شده اند و بقیه نیز تحت مداوا قرار دارند که وضعیت عمومی آنها مساعد اعلام شده است.

وی ضمن تقدیر از مردم روستاهای دیواندره در راستای کمک به عوامل اجرایی و مسافران گرفتار در میان کولاک شدید طی سه روز گذشته عنوان کرد: انتظار می رود که مردم استان از مسافرت های غیرضرور خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار در استان نباشیم.

حسن زاده یادآور شد: در صورتی که وضعیت بحرانی در شهرستان دیواندره به خوبی مدیریت و کنترل نمی شد بیش از 70 نفر کشته می شدند که خوشبختانه به دلیل مشارکت کلیه دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم این شرایط مدیریت شد و هیچ تلفاتی نداشتیم.

در حال حاضر وضعیت جوی استان کردستان صاف است ولی در مناطق رفع به ویژه در شهرستان دیواندره به دلیل وزش باد کولاک در جریان است و به همین دلیل بخشی از جاده های برون شهری در استان همچنان مسدود است و تردد در آنها امکان پذیر نیست.