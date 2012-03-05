78 درصد منابع درآمدی استان اردبیل از مالیات تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان افزود: درآمد مالیاتی استان اردبیل از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 705 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: با این رقم میزان وصولی استان از بابت درآمد عمومی در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد نشان می دهد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه فرصت و توان درآمد زایی بالایی در اردبیل وجود دارد بر تلاش در جهت افزایش درآمدها تأکید کرد و یاداور شد: می توانیم با افزایش درآمدهای استان 50 درصد از مازاد درآمد را در جهت آبادانی و تکمیل پروژه های اساسی هزینه کنیم.

وی به همکاری مطلوب دستگاه قضایی در خصوص وصول مالیات اشاره کرد و متذکر شد: امور مالیاتی می تواند با همکاری خوبی که دستگاه قضایی نسبت به وصول مالیاتها از مودیانی که در پرداخت مالیات کوتاهی کرده اند، در چارچوب قانونی اقدام و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند.

صابری ارتقا درآمدهای عمومی استان را در گرو مشارکت مردمی و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد و متذکر شد: هر چقدر راههای فساد برای پرداخت مالیات گرفته شود به همان اندازه بر درآمدهای استانی که جزو بیت المال و حقوق مردم است افزوده می شود.

وی به تفکیک درآمدهای مالیاتی در بخشهای خصوصی و دولتی و اخذ مالیات از مودیان تصریح کرد: برای افزایش منابع درآمدی باید تلاش کرد بودجه های بیشتری برای پیشرفت و آبادانی و رشد و توسعه همه جانبه استان پیشنهاد و اخذ کنیم.

استاندار اردبیل با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی و طرح جامع گمرکی خواستار همکاری و پیگیری امور مالیاتی برای اجرای این طرح ها در استان اردبیل شد.

