معاون اروپا و آمریکا وزارت خارجه با معاون اول رئیس پارلمان سوئد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین ضمن ابراز علاقه نسبت به اطلاع از وضع پارلمان های دو کشور و همچنین نقش و وظایف آنها ، به طرح دیدگاه های خود در این زمینه و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی پرداختند.

علی اصغر خاجی در این دیدار با تشریح انتخابات جمعه گذشته در کشورمان و جایگاه مجلس در ایران ، آمادگی مجلس شورای اسلامی جهت همکاری های عمومی و همچنین موضوعی و نیز پذیرش هیات پارلمانی سوئد را به طرف مقابل اعلام داشت.

وی در خصوص موضوع هسته ای تصریح نمود که طبق گزارشات مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ایران هیچگونه انحرافی از مفاد NPT نداشته و کشورمان آمادگی دارد تا همچون گذشته با بازرسان آژانس همکاری نماید.

معاون وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش طرف سوئدی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران اظهار داشت که رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال گذشته بیش از 3 درصد بوده و با توجه به رشد اخیر قیمت نفت و افزایش درآمدهای ملی ، نیازهای کشور از شرکای آسیایی بخوبی تامین می شود و در این میان ضرر عمده متوجه شرکت های اروپایی است.

وی تصریح کرد که تحریم ها هیچگاه نمی تواند مواضع اصولی ملت ایران را تغییر دهد و ضروریست کشورهای اروپایی نسبت به سیاستهایشان در این زمینه ، بازنگری کنند.

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با شاره به پاسخ دکتر جلیلی به نامه خانم اشتون ، بر آمادگی کشورمان جهت آغاز دور جدید مذاکرات با گروه 1+5 تاکید و اظهار امیدواری کردکه این مذاکرات نتایج مورد نظر طرفین را در بر داشته باشد.

