دستاورد اپوزیسیون هدر دادن پول دشمنان است

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیامهای انتخابات مجلس نهم گفت: در 12 اسفند 90 که نقطه عطفی در تاریخ دهه معاصر نظام جمهوری اسلامی است، اتفاقی افتاد که در تراز ملت فهیم ایران بود.

وی تصریح کرد: در این انتخابات هم مسئولان و هم دشمن مردم را بهتر و بیشتر شناختند.

بذرپاش با اشاره به اینکه حتی کاندیداهایی که در معرض انتخاب مردم قرار داشتند، چنین میزان مشارکتی را باور نداشتند، ادامه داد: ایمان مسئولان به اینکه مردم منتظر لبیک به فرمان مقام معظم رهبری هستند، بیشتر شد.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم در تهران که به دور دوم انتخابات راه یافته است افزود: کسانی که انتخاب شدند باید خدا را شاکر باشند که توفیق خدمتگزاری به آنها داده شد و کسانی که انتخاب نشدند هم باید بدانند که از خوبی ها و توانمندی‌های آنان چیزی کاسته نشده است و عرصه خدمتگزاری آنقدر گسترده است که در جای جای کشور این امکان وجود دارد.

بذرپاش با تاکید بر این نکته که راه تشکر از مردم خدمتگزاری بی منت، شبانه روزی و مجاهدانه است، اظهار داشت: با خدمت خالصانه به مردم می توان پاسخ لبیک مردم به رهبری را داد.

وی با اشاره به شناختی که دشمنان از مردم بدست آورده اند، تصریح کرد: اگر دشمنان به بهره برداری از مسائلی مانند انتخابات امید بسته اند، کار نابجایی است چرا که این مردم در صحنه های مختلف ثابت کرده اند که چگونه پای آرمانهای نظام و انقلاب می ایستند.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به ایستادگی مردم در مسائلی از قبیل جنگ تحمیلی، تحریم، مشکلات داخلی و خارجی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم گفت: دشمنانی که این همه هزینه کردند تا به مردم بگویند پای صندوقهای رای نروند، اگر این پولها را در راه برطرف کردن مشکلات اقتصادی خود هزینه می کردند، تاثیر سیاسی بیشتری برای آنها داشت و در افزایش محبوبیت آنها موثر بود.

بذرپاش ادامه داد: دشمنان نباید خیلی به اپوزیسیون خارج از کشور دل ببندند اگر آنها توانایی خاصی داشتند در داخل کشور می ماندند و فعالیت می کردند.

وی اظهار داشت: دشمنان باید بدانند که اپوزیسیون خارج نشین غیر از اینکه پول آنها را هدر بدهند هیچ کارایی و دستاورد دیگری ندارد.



کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: اگر دشمنان پولهایی را که خرج شبکه های ضد ایرانی می کنند برای اشتغال جوانان خودشان هزینه کنند بسیار موفق خواهند بود.

بذرپاش درپایان با اشاره به این که مردم کسانی را دوست دارند که بین آنها زندگی می کنند، گفت: کسانی که خارج از کشور با سخنان خود به مردم کشورشان توهین می کنند، محکوم به حذف از ذهن و دل ملت هستند.