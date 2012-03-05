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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۸

حماس:

اوباما به صهیونیستها برای ادامه جنایت در فلسطین چراغ سبز نشان داد

اوباما به صهیونیستها برای ادامه جنایت در فلسطین چراغ سبز نشان داد

وزارت امور خارجه دولت منتخب فلسطین با صدور بیانیه ای سخنان شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا در جمع لابی صهیونیستی را به مثابه مهر تاییدی بر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، وزارت امور خارجه و برنامه ریزی دولت منتخب فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سخنان باراک اوباما در برابر لابی صهیونیستی نشانه توطئه علیه آرمان فلسطین و جانبداری آشکار واشنگتن از رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است : پس از گذشت سه سال از ریاست جمهوری اوباما و خوش بینی هایی که سخنان وی در قاهره و استانبول درباره گشوده شدن صفحه جدیدی از روابط با جهان اسلامی ایجاد کرده بود سخنرانی وی در برابر لابی صهیونیستی میزان توجه آمریکا به رژیم صهیونیستی را بر همگان آشکار کرد.

وزارت امور خارجه دولت منتخب فلسطین بیان کرد: اوباما ضمن تاکید بر حمایت قوی از رژیم صهیونیستی، جنایات این رژیم علیه فلسطینی ها را نادیده گرفت و این مواضع به مثابه چراغ سبزی به این رژیم برای ادامه جنایاتش علیه مقدسات بدون هیچ گونه بازخواستی است.

کد مطلب 1552792

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