کارگاههایی که با بهار جان می گیرند/ بازار داغ قالیشویی

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم فعالیت کارگاههای قالیشویی مجاز و غیرمجاز، هنوز در برخی از روستاها و مناطق شهری گلستان بویژه مناطق ترکمن نشین، شستن فرش و قالی بصورت دستی و سنتی رواج دارد و این کار تبدیل به سنت شده است.



زنان و دختران ترکمن در این ایام با استفاده از آب رودخانه و چشمه برای قالیشویی استفاده می کنند و اهالی برای شستن فرشها به یکدیگر کمک می کنند.



به گفته برخی فعالان حرفه قالیشویی، رشد قارچ گونه قالیشویی های غیرمجاز بر کار این واحدها تاثیر منفی گذاشته و موجب ضرردهی شده است.



این عده خواهان نظارت بیشتر و جلوگیری از فعالیت قالیشویی های غیرمجاز و حمایت از کارگاههای قالیشویی مجاز شدند.

در حال حاضر، برخی مشتریان از عدم ارائه خدمات خوب قالیشویی ها در زمینه ششت فرش یا تحویل در درب منازل گله دارند و برخی قالیشویی ها ظرفیت پایینی دارند و بخاطر از دست ندادن مشتری، بیش از ظرفیت خدمات می دهند و کارگاه قالیشویی برای تحویل قالی در درب منازل هزینه خود را قبلا دریافت کرده و نباید از مشتری هزینه اضافه طلب کند.

نرخ قالیشویی ها در شهرهای مختلف گلستان متفاوت است و بسته به نوع فرش اعم از ماشینی یا دستبافت تغییر می کند.

در حال حاضر در گنبدکاووس نرخ ششتن فرش شش متری 5 هزار تومان، 9 متری هشت هزار تومان و 12 متری 10 هزار تومان اعلام می شود.

مدت زمان ششتن فرش و تحویل آن سه روز بعد از تحویل از مشتری است.

این درحالیست که نرخ ششتن قالی در شهر گرگان حداقل سه تا 5 هزار تومان به ازای قالیهای شش ، 9 و 12 متری نسبتب ه دیگر شهرها گرانتر است.

رشد قالیشویی های غیرمجاز از دیگر مشکلاتی است که در آستانه فصل بهار بروز می یابد و بسیاری از مراکز غیرمجاز بعد از سال یا تعطیل می شوند و یا به شغل هایی دیگری روی می آوردند.

طبق آمار هشت قالیشویی مجاز و رسمی در گرگان فعالیت دارد.

رشد قارچ گونه برخی قالیشویی های بدون مجوز در مناطق مختلف گلستان موجب کسادی بازار قالیشویی های مجاز شده است و سودجویانی که این روزها برای سود اندوزی بیشتر به بازار قالیشویی روی آورده اند.

علاوه بر این قالیشویی ها، در روزهای پایانی سال با گذر را مناطق روستایی گلستان می توان زنان و دخترانی را مشاهده کرد که در حاشیه رودخانه ها و یا حیاط منزل به ششتن فرش مشغول هستند و محیط خانه را برای استقبال از بهار اماده می کنند.