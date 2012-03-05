حمله انتحاری به یک پایگاه آمریکایی در شمال کابل دو کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک مقام پلیس کابل با اعلام این خبر گفت عامل انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در مقابل یکی از بزرگترین پایگاههای نظامی آمریکا در بگرام، واقع در شمال کابل سبب کشته شدن دو کودک شد.

در همین حال، شبه نظامیان طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله مدعی شدند، آن را به تلافی اقدام نظامیان آمریکایی در توهین به مقدسات اسلام ترتیب داده اند.

این در حالی است که طبق گزارشها در این حمله هیچ نظامی خارجی زخمی نشده و این اقدام به کشته شدن دو نوجوان 14 و 15 ساله و نیز زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامیده است.

گفتی است افغانستان طی هفته های گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردم به سوزانده شدن نسخه هایی از قرآن توسط نظامیان آمریکایی بود، اقدامی که عذرخواهی مقامات واشنگتن و ناتو را به دنبال داشت.