هواپیمایی آسمان 22 میلیارد ریال به فرودگاه شیراز بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا سیدی شامگاه دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان بدهی های شرکت های هواپیمایی به فرودگاه شیراز، گفت: شرکت های مختلف هواپیمایی رقمی معادل 40 میلیارد ریال به فرودگاه شیراز بدهی دارند.

وی تصریح کرد: بد حساب ترین شرکت هواپیمایی شرکت کاسپین است که در سال جاری به هیچ عنوان مبلغی را پرداخت نکرده و بدهی حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان دارد.

مدیر کل فرودگاه های استان فارس با اشاره به اینکه در صورت رسیدگی به بدهی ها از ارایه پروازه های فوق العاده ایام نوروز به شرکت های هواپیمایی خود داری خواهیم کرد، گفت: چنانچه این شرکت ها تا 20 اسفند ماه وضعیت بدهی خود را روشن نکرده باشند در ایام نوروز از پذیرش پروازهای فوق العاده آنان به مسیر های خاص خود داری خواهیم کرد.

سیدی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در سال جاری تعداد پروازهای این فرودگاه هشت درصد افزایش داشته یادآور شد: تمامی پرواز ها در سال جاری نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش داشته و تا پایان سال نیز شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.

وی در خصوص وضعیت پروازهای خارجی از فرودگاه شیراز در ایام نوروز تاکید کرد: در بخش پرواز های داخلی بیشترین درخواست ها به مشهد و کیش است و در بخش پروازهای خارجی بیشترین درخواست برای دوبی، قطر و استانبول است.

مدیر کل فرودگاه های استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در این فرودگاه یادآور شد: این فرودگاه به حالت خودکفایی رسیده که البته چنانچه شرکت های هواپیمایی بدهی های خود را پرداخت کنند خود کفایی فرودگاه شیراز از 20 درصد به 50 درصد خواهد رسید.