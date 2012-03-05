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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۱

10 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در طالقان توزیع می شود

10 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در طالقان توزیع می شود

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار طالقان از کاشت 10 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در طالقان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری روز دوشنبه در آیین جشن روز درختکاری شهرستان طالقان اظهار داشت: درخت به عنوان نماد طبیعت است و درختکاری نیز به عنوان نماد ارزش نهادن بر طبیعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه حفظ طبیعت وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی هر انسان است، افزود: یکی از سیاست های اصلی نظام اسلامی بر نهادینه کردن استفاده صحیح از منابع طبیعی و محیط زیست در میان آحاد جامعه است.

مهری با اشاره به اینکه بیش از 10 هزار اصله درخت در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان طالقان توزیع خواهد شد، گفت: شهرستان طالقان با ظرفیتهای فراوان در بخش کشاورزی می تواند به عنوان الگوی مناسبی در استان البرز معرفی شود.

کد مطلب 1552796

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