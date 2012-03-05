10 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در طالقان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری روز دوشنبه در آیین جشن روز درختکاری شهرستان طالقان اظهار داشت: درخت به عنوان نماد طبیعت است و درختکاری نیز به عنوان نماد ارزش نهادن بر طبیعت خواهد بود.



وی با بیان اینکه حفظ طبیعت وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی هر انسان است، افزود: یکی از سیاست های اصلی نظام اسلامی بر نهادینه کردن استفاده صحیح از منابع طبیعی و محیط زیست در میان آحاد جامعه است.



مهری با اشاره به اینکه بیش از 10 هزار اصله درخت در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان طالقان توزیع خواهد شد، گفت: شهرستان طالقان با ظرفیتهای فراوان در بخش کشاورزی می تواند به عنوان الگوی مناسبی در استان البرز معرفی شود.