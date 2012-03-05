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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۳

700 اصله نهال در کردکوی کاشت شد

700 اصله نهال در کردکوی کاشت شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز هفته منابع طبیعی 700 اصله نهال در شهرستان کردکوی کاشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی عصر دوشنبه در حاشیه این برنامه گفت: امروز در اولین روز از هفته منابع طبیعی با حضور فرماندار و مسئولان، مردم و همیاران طبیعت 700 اصله نهال در شهرستان کردکوی کاشته شد.
 
امیر خانی افزود: در هفته منابع طبیعی برنامه های متعددی در سطح شهرستان به اجرا در می آید که مهمترین آن توزیع  پنج هزار اصله نهال است که در روز جمعه اجرا می شود.

وی برگزاری نشستهای تخصصی قضایی به همیاران طبیعت و اصحاب رسانه را از مهمترین برنامه های اجرایی در این هفته عنوان کرد.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1552798

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