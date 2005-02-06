هنوز براي وزن 60 كيلو ايده آل نيستم / براي جام تختي آماده مي شوم

حميد باوفا كشتي گير وزن 60 كيلو تيم ملي كشتي فرنگي درگفتگوبا " مهر" با بيان مطلب فوق اظهارداشت : براي وزن 60 كيلوگرم از استقامت بدني وقوت لازم برخوردارنيستم وبايد براي رسيدن به شرايط آرماني مطلوب تلاش بيشتري كنم.

وي با بيان اين مطلب كه بعد ازمسابقه دوم بدنش خالي كرده است، گفت : من مي توانستم دوحريف كوبايي وروسي را در صورت به وجود نيامدن اين مشكل شكست دهيم، زيرا كه حريفي را كه مغلوب كردم هردوي اين كشتي گيران را شكست داد.

باوفا با تمجيد ازنحوه برگزاري مسابقات جهاني تهران خاطرنشان كرد: مسابقات از كيفيت بالايي برخوردار بود و4 تيم از5 تيم شركت كننده از مطرح ترين تيم هاي كشتي فرنگي دنيا به حساب مي آمدند و محك جدي براي فرنگي كاران ايران بودند.

وي درپايان يادآورشد : تصميم داشتم دوباره به 55 كيلو برگردم، ولي با توجه به قوانين جديد فيلا سعي خواهم كرد دروزن 60 كيلو خودم را براي جام تختي مهيا كنم وتمام تمركزخود را برروي اين جام متمركزكنم.