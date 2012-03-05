اخبار کوتاه استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شیرین فراز کرمانشاه در بیست و دومین هفته از رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال به مصاف پاس همدان می رود.

تیم شیرین فراز در حالی روز پنج شنبه همین هفته راس ساعت 15 مهمان پاس همدان است که با 30 امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و این در حالی است که تیم مقابل با 28 امتیاز در رده 8 جدول جای گرفته است.

همچنین دو تیم در هفته نهم دور رفت به نتیجه مساوی یک بر یک تن داده اند.

شیرین فراز در این دوره از رقابتها و در هفته نخست به مصاف برق شیراز رفت و با نتیجه 1 بر صفر اولین طعم تلخ شکست را چشید. این تیم در هفته دوم با آلومینیوم هرمزگان 1 بر 1 مساوی کرد و در هفته سوم نیز در مقابل تربیت یزد با نتیجه 2 بر 1 تن به شکست داد.

شرکت 91 درصد واجدین شرایط شهرستان گیلانغرب در انتخابات

فرماندار گیلانغرب گفت: 91 درصد از واجدین شرایط رای دادن دراین شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

اردشیر رستمی با قدردانی از مشارکت بالا وحضور باشکوه مردم در انتخابات، افزود: مردم خود صاحب نظام وانقلاب هستند وهمواره در همه صحنه های دفاع از نظام و ولایت حضوری حماسی را از خود به نمایش گذاشته اند.

وی افزود: مردم ایران این بار نیز در پای صندوقهای اخذ رای نمایش پر رنگی از پیوند امت ورهبری را به منصه ظهور وبروز گذاشتند.

مشارکت مردم جوانرود در انتخابات مجلس نهم 8 درصد بیشتر از دوره قبل بود

فرماندار جوانرود گفت: میزان مشارکت مردم این شهرستان درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 72 درصد بود .

مصطفی عظیمی با اشاره به حضور بیش از 31 هزار نفر از مردم جوانرود درپای صندوق های رای در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم ولایت مدار جوانرود با حضور خود در انتخابات دین خود را به شهدای این مرز و بوم ادا کردند.

فرماندار جوانرود افزود: مشارکت مردم شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل هشت درصد افزایش نشان می دهد.

عظیمی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در این انتخابات نشانه پیروی از ولایت ورهبری، پایبندی به آرمان های انقلاب، امام وشهدا، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و اوج بصیرت، هوشمندی ومعرفت مردم است .