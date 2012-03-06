مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان مشکلات گریبانگیر باشگاه صبای قم در خصوص عدم استقبال تماشاگران و همچنین عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب برای استقرار این تیم در شهر قم پرداخت و افزود: بدون شک تماشاگران سرمایه‌های ورزش استان هستند اما واقعیت این است که تماشاگران فوتبال در تمام کشور به طور عمومی کاهش یافته‌اند و این موضوع در بیشتر شهرها نظیر تهران، بندرانزلی و... دیده می شود.



عباس جهان بینی اظهار داشت: البته محل استقرار ورزشگاه یادگار امام (ره) در این موضوع بی‌تاثیر نیست و من معتقدم اگر بازی‌های تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه حیدریان برگزار می‌شد قطعا چهار الی پنج هزار نفر در هر مسابقه به ورزشگاه مراجعه می‌کردند.



وی گفت: تیم فوتسال صبا در حال حاضر تماشاگر خوبی را به سالن دو هزار نفری جذب می‌کند اما فصل گذشته همین تیم در دوره‌ای که با اجبار در سالن مجموعه ورزشی هلال احمر به مصاف حریفان می‌رفت 20 نفر تماشاگر هم نداشت بنابراین موقعیت مکانی ورزشگاه در حضور بیشتر تماشَاگران بسیار مهم است.

وی در مورد انتقاد برخی افراد در مورد استفاده از نیروهای بومی در تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: در مورد استفاده از نیروهای بومی در تیم فوتبال صبای قم گاهی انتقادهایی می‌شود اما اگر انصاف را رعایت کنیم به این واقعیت می‌رسیم که هنوز بازیکنانی در حد لیگ برتر در استان نداریم اما امیدواریم در آینده این امر را محقق کنیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تاکید کرد: در خصوص استقرار مجموعه صبا در قم باید گفت که زیر ساخت‌های لازم برای چنین کاری هنوز در قم موجود نیست.



مشکلات عدم استقرار صبا در قم



به گفته جهان بینی در اختیار نداشتن یک زمین چمن ترجیحا طبیعی مناسب، مبهم بودن وضعیت اسکان استاندارد و مشکلاتی ناشی از مسائل اجتماعی و ارتباطات ناشی از چنین امری موجب شده است که تیم فوتبال صبا کماکان در خارج از قم مستقر باشد.



وی با بیان اینکه در این زمینه دغدغه‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: البته به سرپرست باشگاه صبای قم پیشنهاد کردیم کمیته‌ای با عنوان کمیته انتقال تشکیل شود تا پس از ارائه یک طرح جامع از سوی این کمیته به هیئت مدیره، بتوانیم در این خصوص تصمیم گیری قاطعی انجام دهیم.



وی ادامه داد: ما به صبای قم توجه خاصی داریم و موفقیت کنونی صبا نشان دهنده استراتژی مناسب ما در مدیریت ورزش است وگرنه ممکن بود صبا به سرنوشت پیکان قزوین یا پاس همدان دچار شود.