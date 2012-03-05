اثبات دروغگویی آمریکایی ها/ آتش زدن قرآن ها عمدی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، نتیجه تحقیقات کمیسیون ویژه افغانستان نشان می دهد اقدام نظامیان آمریکایی در سوزاندن نسخه های قرآن برخلاف ادعاهای فرماندهان آنها اقدامی عمدی بوده است.

"مولوی خالق داد" عضو این کمیسیون با اعلام این مطلب به خبرگزاری آلمان تاکید کرد: این اقدام قابل قبول نیست، تحقیقات ما نشان می دهد که در این کار عمد وجود داشته است.

به گفته وی، پیشتر مقامات نظامی افغان با حضور در پایگاه نظامی بگرام به آمریکایی ها هشدار داده اند که نباید به کتاب مقدس مسلمانان تعرض شود.

با این حال قرآن های جمع آوری شده از زندانیان که در یک کانتینر نگهداری می شده مدت کوتاهی پس از این هشدار توسط نظامیان به آتش کشیده شده است. خالق داد یادآور شد این اقدام در مورد یک یا دو نسخه انجام نشده که گفته شود غیرعمدی بوده است.

این در حالی است که اقدام توهین آمیز آمریکایی ها در دو هفته پیش خشم مردم افغانستان و مسلمانان دیگر مناطق جهان علیه آنها را دامن زده و مقامات واشنگتن را در آستانه خروج نظامیانش از این کشور با چالشی جدی روبرو کرده است.