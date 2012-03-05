تشکیل زنجیره انسانی دفاع از درخت در گرگان

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدا و کاشت نهال در محلات شهر از مهمترین اقدامات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان در ایام هفته درختکاری است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری با اعلام این خبر گفت: اهدای نهال در اولین روز این هفته در زمین بازی پارک شهر و کاشت نمادین درخت در محله سبزه مشهد در همان روز به یاد شهدای گمنام، همچنین کاشت نهال در کوی عرفان و اهدای آن در دیگر محله های شهر در روز شانزدهم اسفند از دیگر اقدامات این هفته است.



وی بیان داشت: این طرح ها با همت سازمان پارکها و مشارکت خوب مردم انجام خواهد شد.



صفری با بیان این مطلب که بزرگداشت روز درختکاری نمادی از توجه انسان به محیط زیست و زمین است، افزود: به همین منظور بزرگترین زنجیره انسانی که متشکل از کودکان گرگانی است برای صیانت از درخت در روز بیستم اسفند در میدان بسیج تشکیل می شود تا به همگان یادآور شوندکه روز درختکاری نشان از بزرگداشت طبیعت است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا همچون هر سال استقبال شهروندان از این اقدام شهرداری و مشارکت آنان چشمگیر و قابل توجه باشد.