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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۴

اسد تبریک فرستاد/

واکنشها به پیروزی مرد یخی/ اروپایی ها بازهم تردید افکنی کردند

واکنشها به پیروزی مرد یخی/ اروپایی ها بازهم تردید افکنی کردند

انتخاب "ولادیمیر پوتین" به ریاست جمهوری روسیه با واکنشهای مختلفی در میان کشورهای منطقه و غربی روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه نخستین کسی بود که بازگشت پوتین به کرملین را به وی تبریک گفت. روزنامه بازلر سایتونگ با انتشار این خبر نوشت : اسد در پیامی پیروزی قابل توجه نخست وزیر روسیه را به عنوان نخستین سیاستمدار خارجی به وی تهنیت گفت. وی در این پیام برای دولت پوتین و مردم روسیه آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.

در همین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) به روال سابق خود اقدام به تردید افکنی در مورد صحت انتخابات روسیه نمود و مدعی شد که روند انتخابات روسیه با "مشکلات جدی" روبرو است.

از سوی دیگر برخی مخالفان پوتین که تلاششان برای مخدوش جلوه دادن انتخابات روز گذشته روسیه بی نتیجه مانده بود، با به راه انداختن کمپینی اعتراضی در اینترنت ادعای مطرح شده از سوی سازمان OSZE را تکرار کردند. طبق این گزارش حدود 5 هزار مخالف دولت روسیه با مشارکت در این کمپین از وقوع 131 مورد تخلف در حوزه های انتخاباتی این کشور خبر دادند.

در خبر دیگری خبرگزاری فرانسه از واکنش سرد دولت فرانسه به پیروزی پوتین خبر داد و نوشت که برای مقامات پاریس این پیروزی دور از انتظار نبوده است.
 
بر این اساس "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه اذعان کرد که به این ترتیب پوتین به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه طرف صحبت این کشور است. به گفته وی، هر چند انتقادهایی وجود دارد، اما تردیدی در پیروزی وی وجود نداشته است.
 
گفتنی است "ولادیمیر پوتین" روز گذشته با کسب 64.59 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه توانست دیگر رقبای خود را شکست دهد و برای شش سال آتی به عنوان رئیس جمهوری این کشور فعالیت کند.

همچنین "گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست 17.18 درصد آرا، "میخائیل پروخوروف" تاجر و سرمایه دار معروف روسی 7.7 درصد آرا،"ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه 6.24 درصد آرا و "سرگئی میرونوف" رهبر حزب روسیه عادل، 3.84 درصد آرا را از آن خود کردند.

کد مطلب 1552807

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