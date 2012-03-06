خداحافظی رسمی 5 عضو پیشین تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از هجدهم آبان ماه 1378 که خانه تکواندو میزبان مراسم باشکوه خداحافظی اسطوره پرافتخار تکواندو ایران، هادی ساعی بود کمتر کسی به یاد دارد که مراسمی اینچنینی برای قهرمانان تیم ملی برگزار شود.

اما فدراسیون تکواندو عصر دوشنبه سنت شکنی کرد و با دعوت از 5 عضو سابق تیم ملی مراسم خداحافظی آنها را برگزار کرد. هر چند این نفرات مدتها بود که عضو تیم ملی نبودند ولی بازهم باعث خوشحالی این ملی پوشان سابق شد.

مهدی بی‌باک، هادی افشار، بهزاد خداداد، محمدرضا مهدی‌زاده، مرتضی رستمی پنج ملی‌پوشی بودند که با تشویق تماشاگران و تقدیر و تشکر مسئولان فدراسیون تکواندو از این مدال‌آوران، به صورت رسمی از دنیای قهرمانی تکواندو خداحافظی کردند.