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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۱

خداحافظی رسمی 5 عضو پیشین تیم ملی تکواندو

خداحافظی رسمی 5 عضو پیشین تیم ملی تکواندو

در جریان مراسم اختتامیه لیگ های تکواندو ، پنج عضو سابق تیم ملی رسما از دنیای قهرمانی خداحافطی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از هجدهم آبان ماه 1378 که خانه تکواندو میزبان مراسم باشکوه خداحافظی اسطوره پرافتخار تکواندو ایران، هادی ساعی بود کمتر کسی به یاد دارد که مراسمی اینچنینی برای قهرمانان تیم ملی برگزار شود.

اما فدراسیون تکواندو عصر دوشنبه سنت شکنی کرد و با دعوت از 5 عضو سابق تیم ملی مراسم خداحافظی آنها را برگزار کرد. هر چند این نفرات مدتها بود که عضو تیم ملی نبودند ولی بازهم باعث خوشحالی این ملی پوشان سابق شد.

مهدی بی‌باک، هادی افشار، بهزاد خداداد، محمدرضا مهدی‌زاده، مرتضی رستمی پنج ملی‌پوشی بودند که با تشویق تماشاگران و تقدیر و تشکر مسئولان فدراسیون تکواندو از این مدال‌آوران، به صورت رسمی از دنیای قهرمانی تکواندو خداحافظی کردند.
 
هستند اعضای تیم ملی که افتخارات بسیاری برای تکواندو کشورمان کسب کردند که نه مراسمی برای آنها برگزار شد و نه کسی از آنها یادی کرد و امید می رود فدراسیون تکواندو با تکرار چنین مراسم هایی سنت حسنه ای را تکواندو باب کند.
کد مطلب 1552809

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