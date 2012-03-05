به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر دوشنبه در آیین معارفه مدیر جدید پارس شمالی اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی و باتوجه به وجود میادین مختلف نفت و گاز در دریا و خشکی باید دست به دست هم دهیم تا حداکثر بهره برداری از این قابلیت ملی فراهم شود.

وی ادامه داد: اولویت وزارت نفت بهره برداری از میادین مشترک است و تحقق این مهم در دستور کار ما قرار دارد و مذاکره و مقدمات واگذاری زمین به شرکت پتروپارس شروع شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از تصویب اصلاح اساسنامه این سازمان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت خبر داد و افزود: این امر دایره اختیارات، نحوه مداخلات و قدرت حاکمیتی و مدیریتی ما را افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: تهیه نقشه های اورتوفتو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت رسید که این امر باعث می شود تا کلیه نقشه ها و مشخصات، نهایی و به عنوان یک ظرفیت جدید اعلام شود.

نصوری تهیه سند راهبردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس را اولویت اول این سازمان معرفی کرد و گفت: تفاهم نامه اجرای این مهم با موسسه مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت انجام شده است

وی ادامه داد: در این سند راهبردی به ما خواهد گفت که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شامل پارس یک، دو و سه چه اتفاقی باید بیفتد و ما در ساختار مدیریتی باید چه جایگاهی داشته باشیم.

نصوری افزود: سند چشم انداز وزارت نفت و حوزه صنعت باید در این سند همخوانی پیدا کند و ظرفیت هایی که می تواند در قانون برنامه پنجم توسعه ای کشور که راه را برای ایجاد زیرساخت ها هموار کند مشخص شود.

وی ادامه داد: در زمینه استقرار نیروها و کادر سازمانی و زیرساخت ها باید به نحوی عمل کنیم که هر موقع قرار شد صنعت در پارس شمالی مستقر شود مشکلی در این بخش وجود نداشته باشد.

مدیرعامل منطقه پارس افزود: یکی از اولویت های ما تعیین ساختار مدیریتی پارس شمالی بود و با اعتقاد به بدنه قوی مجموعه، یکی از مدیران مجرب برای تصدی مدیریت این مجموعه انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: ما در زمینه استقرار نیروها و کادر سازمانی و زیرساختها باید به نحوی عمل کنیم که هر موقع قرار شد صنعت در پارس شمالی مستقر شود مشکلی در این بخش وجود نداشته باشد.

نصوری ادامه داد: اعتبار اولیه نخستین مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای ایجاد زیرساختها در پارس شمالی هزارو 780 میلیارد ریال است.

مراسم معارفه علی معصومی، مدیر پارس شمالی با حضور مسعود نصوری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و برخی از مدیران این سازمان، در محل مدیریت منطقه پارس شمالی برگزار شد.