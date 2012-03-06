آب منطقه ای مازندران و دانشگاه علم و صنعت تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی بین دانشگاه علم و صنعت ایران با شرکت آب منطقه ای مازندران مبادله شد.
این تفاهم نامه که به امضا رمضان طهماسبی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران و محمد سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران رسید در جهت ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری آموزشی پژوهشی در زمینه به کارگیری توان علمی و پژوهشی دو طرف بوده است.
در این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند که در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی، تدوین و تألیف استاد و مدارک علمی و تبادل آنها، همکاری در برگزاری همایش ها و نشست ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی، راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز، تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب، انجام داوری آموزشی کوتاه مدت و هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع ارشد و دکترا با یکدیگر همکاری کنند.
انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز، ارتقا توانمندی علمی و پژوهشی با اجرای برنامه فرصت ها و مآموریت های علمی مدیران و کارشناسان ارشد، انجام بازدید های علمی برای آشنایی دانشجویان ار تأسیسات و طرح های در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری با یکدیگر از دیگر اهداف تیم تفاهم نامه بوده است.
مدت این تفاهم نامه به مدت دو سال تعیین که در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.
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