منتخبان مردم در مجلس اشکالات در بدنه مجلس را رفع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت شایان پور عصردوشنبه در جمع خبرنگاران استان مرکزی در دفتر مجمع اندیشه و وحدت اسلامی افزود: منتخبان ملت در مجلس نهم با توجه به حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای و انتخاب آنان رسالت سنگینی دارند و تنها باید به فکر خدمات رسانی بیشتر بوده و کمک به دولت را برای آبادانی کشور مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: ملت ایران مردم فهیمی هستند که در مواقع لزوم به یاری نظام شتافته و با حضور گسترده خود در تمامی صحنه‌ها توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و می‌کنند.

شایان پور با اشاره به راهیابی پنج نفر از نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم که با راهیابی هفت نفر از نمایندگان اصولگرای استان به مجلس نهم شاهد رشد و ارتقای هر چه بیشتر استان در ابعاد مختلف باشیم.

وی افزود: مردم در پی آن هستند تا مجلس شورای اسلامی با دولت همراهی کند چون رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند دولت با همه توان برای پیشرفت جامعه تلاش دارد.

شایان پور با تاکید براینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق های پیش از دستور به اختلافات دامن نزنند افزود: مجلس شورای اسلامی باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی را نصب العین خود قرار دهد.