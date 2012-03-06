موفقیت مستقل ها بیشتر از لیست ها بود

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دور از انتخابات شاید به جرئت بتوان گفت لیست جبهه متحد اصولگرایی نسبت به لیست سایر تشکل های سیاسی از اقبال بهتری بر خوردار بود.

اما این اقبال را در شهرستان ها می توان پر رنگتر دید ، چرا که شهروز افخمی از ملکان ، علی علیلو از شبستر ، عباس فلاح از اهر و هریس ، اللهویردی دهقانی از ورزقان، غلامحسین شیری از هشترود ، مهدی دواتگری از مراغه و عجب شیر توانستند به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند.

البته در این میان اگر حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو با کاندیداتوری و موفقیت محمد حسین فرهنگی در دور اول را نیز به جمع حوزه های انتخابیه اضافه کنیم می توان گفت این جبهه در نزدیک به 54 درصد حوزه های انتخابیه استان موفق بوده است.

از سویی اگر تعداد کاندیداهای راه یافته به مجلس را بررسی کنیم لیست جبهه متحد اصولگرایی نزدیک به 44 درصد کاندیداهای استان را به خود اختصاص داده است.

بررسی ترکیب کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات در تبریز نشان می دهد که در این بین محمد اسماعیل سعیدی ، علی آجودان زاده ، رسول جلیل زاده و عشرت شایق از لیست جبهه متحد اصولگرایی برای تصاحب سه کرسی بهارستان از بین شش کاندیدای راه یافته به دور دوم رقابت سختی با هم دارند و اینکه آیا اعضای این لیست حاضر به توافق سیاسی برای فرستادن نماینده ای از بین خود به مجلس می شوند یا نه مسئله ای است که مرور زمان آن را مشخص می کند.

در فرصت باقیمانده مطمئنا رضا رحمانی و میرهادی قره سیدی هم بیکار ننشسته و تمام سعی خود را برای جذب آرای بیشتر به کار خواهند گرفت به ویژه اینکه رحمانی اکنون نماینده مجلس است و عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس را عهده دار است.

از بین کاندیداهای راه یافته به دور دوم به غیر از رحمانی ، شایق سابقه نمایندگی در مجلس هفتم و عضویت در کمیسیون اصل نود را داراست ؛ البته آجودان زاده در انتخابات شورای شهر تبریز هم تجربه هایی کسب کرده و به چند و چون کار وارد است .

اما آنچه واضح است این است که یک نفر از لیست جبهه متحد در دور دوم حتما به مجلس راه می یابد و اگر این اتفاق بیفتد این لیست موفقیت 42 درصدی را از آن خود کرده و باید برای انتخابات آتی برنامه ریزی مدونی داشته باشد تا حداقل نصف لیستش را موفق کند.

از سوی دیگر نگاهی اجمالی به ترکیب نمایندگان شهرستان های استان نشان می دهد نمایندگان قبلی عملکرد مناسب و قابل قبولی برای حوزه انتخابیه خود نداشته اند و شاید در مجلس برای چیزی غیر از موکلین خود حضور یافته اند ؛ چرا که تمام نمایندگان شهرستان ها به استثنای کلیبر تغییر یافته و چهره های جدیدی را در بین آنها شاهد هستیم.

همچنین باید توجه داشت که ترکیب 55 درصدی مستقل ها در مجلس به ترکیب 45 درصدی لیستی چربیده و هنوز رای به لیست جریان های سیاسی چندان مورد توجه عمومی قرار نگرفته است.

از این رو جو سیاسی استان نیازمند کار سیاسی برای ایجاد فرهنگ سیاسی دارد هر چند در مقایسه این دور از انتخابات با سایر دوره های قبلی اقبال به لیست واحد به ویژه از سوی اصولگرایان افزایش یافته است.

به هر حال باید دید در دور دوم انتخابات حوزه مرکزی استان که در بهار 91 برگزار می شود گل از گل چه کسی می شکفد و سه نفر نهایی چه کسانی خواهند بود.

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گزارش از : رامین فرهودی