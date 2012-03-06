به گزارش خبرنگار مهر، محله کسنویه که یکی از محلات قدیمی شهر یزد به شمار می رود، دارای مجموعه بناهایی از جمله حسینیه، آب انبار و ... است و این بناها سبب شده ماهیت کسنویه به عنوان یک محله تاریخی همچنان حفظ شود.

هر بنا، بر اساس ویژگی های اقلیمی، اجتماعی و مذهبی مردم در این منطقه حائز اهمیت است و بر این اساس آب انبارها به دلیل شرایط اقلیمی یزد از گذشته های دور برای مردم مهم بوده و اکنون به عنوان نماد شهر یزد شناخته می شوند و برخی از آنها هنوز هم برای مردم کاربرد دارند.

آن دسته از آب انبارهایی هم که کاربری خود را از دست داده اند، به زورخانه، سفره خانه سنتی و ... تبدیل شده اند.

اما آب انبار کسنویه در میان آب انبارهای یزد از ویژگی و موقعیت خاصی برخوردار است ولی بنا به دلایلی این آب انبار اکنون در معرض تخریب قرار گرفته و وعده مسئولان میراث فرهنگی برای مرمت آن همچنان در حد وعده مانده و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

یکی از فعالان میراث فرهنگی در مورد آب انبار کسنویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مالکیت بنای آب انبار کسنویه وقفی است و متعلق به عصر صفویه است.

ناصر دهقان عنوان کرد: این بنا با مصالح آجر، خشت، سنگ، ملاط گل، گچ و ساروج ساخته شده و دارای عناصر تزئینی به صورت آجرکاری در نماهای ورودی و گنبد است.

وی افزود: ورودی بنا نیز در ضلع شرقی حسینیه کسنویه واقع شده و دارای ایوانی است که سقف آن ضربی باقوسی جناغی است.

دهقان یادآور شد: گنبد آب ‌انبار هم دارای تزئیناتی از آجر است که به صورت جناغی شکل اجرا شده است.

وی ادامه داد: از این آب ‌انبار در گذشته برای ذخیره آب مصرفی عابران به ویژه کشاورزان استفاده می ‌شده اما اکنون بلااستفاده است.

دهقان همچنین عنوان کرد: مسئولان میراث فرهنگی سال گذشته قول مساعد داده بودند که آب ‌انبار تاریخی کسنویه را مرمت کنند، اما به ‌رغم وعده‌ های داده شده تاکنون مساعدت لازمی‌ برای مرمت این آب ‌انبار صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: چندی پیش میراث فرهنگی به متولیان آب ‌انبار اعلام کرد که اگر تخلیه مخزن و جمع‌ آوری سقف الحاقی با نظارت میراث فرهنگی صورت پذیرد، این سازمان نسبت به مرمت اقدام می ‌کند.

دهقان گفت: تاکنون مرمت‌ کاران این سازمان اقدام مناسبی را برای مرمت این بنا انجام نداده ‌اند و تنها اقدامی‌ که میراث فرهنگی برای مرمت این بنا انجام داده است، قسمت نوری آب ‌انبار بود.

دهقان تاکید کرد: البته قسمت نوری این آب ‌انبار یکی از جاذبه ‌های منحصر به فرد آن بود که متاسفانه با مرمت نامناسب پر شده است.

به گفته دهقان، با توجه به ارزش تاریخی آب‌انبار کسنویه اهالی محل و به خصوص دوستداران میراث فرهنگی انتظار دارند مسئولان میراث فرهنگی با مرمت مناسب آب ‌انبار و به خصوص نماسازی مخزن به شکل اولیه آن به نگرانی‌ هایی که در این خصوص وجود دارد پایان دهند.

در استان یزد بیش از 400 آب‌ انبار وجود دارد که 100 مورد آن در شهر یزد قرار دارد.

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عکس: مسعود ساکی