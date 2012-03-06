شرایط برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای مرحله سوم انتخابی تیم ملی 18 بهمن ماه برگزار خواهد شد تا نفرات مورد نظر کادر فنی جواز حضور در اردوی آماده سازی را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان کسب کنند. در همین رابطه مدیر فنی تیم ملی اعلام کرد این رقابتها بدون هیچ ارفاق وزنی صورت می گیرد، بنابراین همه کاراته کاهای دعوت شده باید سروزن باشند.

حبیب الله ناظریان ادامه داد: قرار است 42 کاراته کای حاضر در انتخابی دوم براساس برنامه تمرینی اختصاصی و تحت نظارت مربیانشان تمرینات آماده سازی و را ادامه دهند.

وی در مورد تعداد نفراتی که وارد اردو خواهند شد گفت: در اوزان 55- و 60- تنها دو کاراته کا برگزیده می شوند، اما در سایر اوزان سه یا چهار کاراته کا انتخاب خواهند شد.

مدیر تیم های ملی کاراته در مورد برنامه های آماده سازی تیم ملی بزرگسالان گفت: درنظر داریم در سه یا چهار مرحله از رقابتهای لیگ جهانی شرکت کنیم تا انشاءالله با امادگی مطلوب در مسابقات جهانی پاریس حضور پیدا کنیم.

ناظریان افزود: در اولین مرحله اردوی آماده سازی که 26 فروردین برگزارمی شود، علاوه برمربیانی که پیش از این معرفی شدند، از تورج ساسانی و علی موثق، مربیان سازنده کرمانشاه و تهران هم دعوت کردیم تا به عنوان کمک مربی در کنار تیم باشند.البته در اردوهای بعدی نیز به تناوب از سایر مربیان سازنده دعوت بعمل خواهیم آورد.