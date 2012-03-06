نمایشگاه مد و پوشش بانوی ایرانی در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که دومین نمایش عمومی مدل های طراحان استان مرکزی در پوشش های ایرانی اسلامی بانوان است در فرهنگسرای آیینه اراک تا 18 اسفنداز ساعت8 صبح تا 9 ش پذیرای بازیدد کنندگان است.

در این نمایشگاه از بین 64 طرح مانتو، 36 طرح برگزیده شده و 44 طرح به نمایش عمومی گذاشته شده است.

در این نمایشگاه و جشنواره 44 نمونه پوشش مانتو و چهار نمونه پوشش چادر که به همت طراحان بخش خصوصی استان مرکزی خلق شده در کنار طیفی از آثار و مدل های نوین ایرانی و اسلامی به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

این جشنواره در حوزه پوشش چادر و مقنعه نیز آثار طراحان استانی را که نوآوری جدیدی در حوزه مدل های منطبق با موازین شرع و عرف داشته اند تولیدات قابل ملاحظه ای را ارائه داده است.

تنوع رنگ و طرح، استفاده از جاذبه های سنتی در تلفیق مدل های جدید از جلوه های این نمایشگاه است.