علوم انسانی باید با علوم اسلامی داد و ستد داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار با اعضای کمیته راهبردی مرکز رشد علوم انسانی استان قم با بیان اینکه باید تلاش بسیاری صورت پذیرد تا دین نشانه های علمی خود را به جامعه نشان دهد، اظهار داشت: در علوم انسانی نیز باید هوشمندانه به دنبال راهکارهایی بود تا ایده به پدیده و سپس به ثروت تبدیل شود.



علوم انسانی بومی باید در بطن دانشگاه جریان داشته باشد



وی عنوان کرد: این مراحل شامل تولید تک گزاره های فلسفی، فقهی، توصیفی و ...،منظومه سازی گزاره‌های ذکر شده در یک چارچوب کلی، پیوند گزاره‌ها و ایجاد یک سیستم منسجم، پیاده سازی اقدامات انجام شده در متن جامعه است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید علوم انسانی به غنای دانشگاه ها و جامعه علمی بینجامد، پیشنهاد کرد: باید علوم انسانی با علوم اسلامی داد و ستدی داشته باشند و غنای دانشگاه را رقم بزنند



مرکز رشد علوم انسانی می تواند ارتباط دهنده حوزه و دانشگاه باشد



حجت الاسلام اعرافی از ایجاد منشوری برای مرکز رشد که مورد قبول حوزویان باشد، خبر داد و بیان داشت: برای اینکه بتوان به چنین تعامل و تفاهم رسید نیاز است که ارتباط زعمای حوزه با کمیته راهبردی مرکز رشد علوم انسانی مداوم و دقیق باشد.



وی با اشاره به اینکه باید ادبیات و واژگانی در علوم انسانی به کار رود که موردپذیرش صاحب نظران علوم اسلامی باشد، گفت: مرکز رشد علوم انسانی گزینه خوبی برای ایجاد ارتباط مستمر و درست میان حوزه و دانشگاه است.



قم در تولید علم و بنیاد نخبگان در سطح کشور در حد مطلوبی است



معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار قم نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه تشکیل جلسات کمیته راهبردی و هم اندیشی با استادان برجسته حوزه در راستای ارتقای مرکز رشد علوم انسانی و توسعه پارک علم و فناوری است گفت: مرکز رشد علوم انسانی به مشاوره و رهنمودهای حکیمانه بزرگان حوزه درباره نحوه پیاده سازی علوم در جامعه و شکلی این مرکز نیاز دارد.



محسن محرری با تأکید براینکه استان قم در تولید علم و بنیاد نخبگان در سطح کشور در حد مطلوبی است گفت: در مورد مرکز رشد علوم انسانی موافقت کلی آن برای استان قم به عنوان اولین مرکز رشد علوم انسانی دریافت شده است که در حال تعریف شدن است و تا پایان سال تأسیس خواهد شد که ساختمان پیش بینی شده آن در پردیسان روبروی موسسه امام خمینی است که هفت هزار متر زیربنا دارد.

