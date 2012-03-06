اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم به اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی وخروجی شهر با عنوان استقبال از بهار با مشارکت تمامی دستگا هها و نهادهای اجرایی در قم می پردازد.



وی گفت: این طرح با تاکید استاندار محترم و پس از تصویب در کارگروه مدیریت پسماند و اعلام آمادگی تمامی دستگاه ها و انجمنهای زیست محیطی استان از نیمه دوم اسفندماه سال جاری آغاز و تا اواخر اسفند ادامه خواهد داشت.



مدیر کل حفاظت محیط زیست قم ادامه داد: هدف از اجرای این طرح گسترش فرهنگ زیست محیطی و تنویر افکار عمومی و همچنین تلاش به منظور بهسازی ، زیباسازی منظر و پاکسازی چهره شهر قم برای استقبال از زائران و میهمانان نوروزی شهر کریمه اهل بیت وهمچنین سلامتی عمومی شهروندان است.



مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهرکه مملو از زباله است پاکسازی می شود



وی اضافه کرد: مسیرهای اصلی ورودی وخروجی شهر و عرصه های طبیعی از وجود زباله هایی که که به دلیل عدم رعایت برخی از مسافران و شهروندان مملو از زباله شده است، با مشارکت عمومی کلیه مسئولان وکارکنان دستگاههای اجرایی و شهروندان و همچنین علاقمندان به حفظ محیط زیست پاکسازی خواهد شد.



پایان کاشت 124هزار اصله نهال



رکنی ادامه داد: پروژه کاشت نهال در مناطق و بخشهای مختلف شهر قم که با مشارکت استانداری، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و منابع طبیعی به تعداد پیامبران الهی 124هزار اصله نهال در کلیه پارکها و بوستانها غرس شده است به پایان می رسد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست قم گفت:عملیات اجرایی این طرح در هفته هوای پاک آغاز شده و همزمان با روز درختکاری، طی مراسمی با حضور استاندار قم و مسئولان استانی به پایان خواهد رسید.



وی افزود: اجرای این طرح‌ها گامی بسیار موثر در زیباسازی چهره و منظر استان مقدس قم است.



رکنی ادامه داد: همچنین در توزیع مناسب و متوازن به همراه گسترش سرانه فضای سبز شهری از عوامل اساسی و اصولی بهبود وضعیت محیط زیست دراستان است.

