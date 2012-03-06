  1. استانها
  2. قم
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۵

رکنی به مهر خبر داد:

اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر قم

اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست قم از اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی و خروجی شهر قم در آستانه نوروز خبر داد.

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم به اجرای طرح پاکسازی مبادی ورودی وخروجی شهر با عنوان استقبال از بهار با مشارکت تمامی دستگا هها و نهادهای اجرایی در قم می پردازد.

وی گفت: این طرح با تاکید استاندار  محترم و پس از تصویب در کارگروه مدیریت پسماند و اعلام آمادگی تمامی دستگاه ها و انجمنهای زیست محیطی استان از نیمه دوم  اسفندماه سال جاری آغاز  و تا اواخر اسفند ادامه خواهد داشت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست قم ادامه داد: هدف از اجرای این طرح گسترش فرهنگ زیست محیطی و تنویر افکار عمومی و همچنین تلاش به منظور  بهسازی ، زیباسازی منظر و پاکسازی چهره شهر قم برای استقبال از زائران و میهمانان نوروزی شهر کریمه اهل بیت وهمچنین سلامتی عمومی شهروندان است.

مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهرکه مملو از زباله است پاکسازی می شود

وی اضافه کرد: مسیرهای اصلی ورودی وخروجی شهر و عرصه های طبیعی از وجود زباله هایی که که  به دلیل عدم رعایت برخی از مسافران و شهروندان مملو از زباله شده است، با مشارکت عمومی کلیه مسئولان وکارکنان دستگاههای اجرایی  و شهروندان و همچنین علاقمندان به حفظ محیط زیست  پاکسازی خواهد شد.

پایان کاشت 124هزار اصله نهال

رکنی ادامه داد: پروژه کاشت نهال در مناطق و بخشهای مختلف شهر قم که با مشارکت استانداری،  سازمان  پارکها و فضای سبز شهرداری و منابع طبیعی به تعداد پیامبران الهی 124هزار اصله نهال در کلیه پارکها و بوستانها غرس شده است به پایان می رسد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست قم گفت:عملیات اجرایی این طرح در هفته هوای پاک آغاز شده و همزمان با روز درختکاری، طی مراسمی  با حضور استاندار قم و مسئولان استانی به پایان خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها گامی بسیار موثر در زیباسازی چهره و منظر استان مقدس قم است.

رکنی ادامه داد: همچنین در توزیع مناسب و متوازن به همراه  گسترش سرانه  فضای سبز شهری   از عوامل اساسی و اصولی بهبود وضعیت محیط زیست دراستان  است.
 

کد مطلب 1552832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها