ثبت نام دوباره انصرافیهای تحصیلی پس از نوروز/ آخرین آمار متقاضیان

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: آن دسته از دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده و در مهلت معین ثبت نام کرده اند پس از بررسی پرونده هایشان تا بهار سال آینده، از مهرماه می توانند به کلاسهای درس بازگردند.

وی با بیان اینکه 4 هزار و 136 انصرافی متقاضی بازگشت به تحصیل بودند، اظهار داشت: آیین نامه انصراف از تحصیل را به این دلیل ابلاغ نکردیم که ابتدا برای وزارت علوم محرز شود چه تعداد از این متقاضیان ثبت نام می کنند تا بعد از آن حد و حدود آیین نامه را مشخص کنیم.

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم خبر از ثبت نام دوباره انصرافیهای از تحصیل داد و افزود: به علت درخواست زیاد این دسته از داوطلبان، سامانه ثبت نام انصرافیها بعد از سال نو بار دیگر فعال خواهد شد.

وی ادامه داد: به علت فراوانی درخواستها، باید حد و حدودی را تعیین کرد تا به گونه ای نباشد که افرادی تقاضا داشته باشند و بعد توقع در آنان زیاد شود. برخی از این داوطلبان در زمان انصراف از تحصیل معدلهایی دارند که قابل بررسی به منظور بازگشت به دانشگاه نیست.