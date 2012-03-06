مجموع خدمات امسال کمیته امداد البرز 458 میلیارد ریال است

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این رقم 271 میلیارد ریال خدمات بلاعوض بوده است و همچنین 125 میلیارد ریال در جشن های نیکوکاری، طرح برکت، زکات و رمضان جمع آوری شده است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با اشاره به اینکه نظام چند و تک خدمتی در کمیته امداد امام خمینی(ره) شکل گرفته است، افزود: تلاش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز توانمند کردن مدد جویان است.



وی با اشاره به طرح اکرام در کمیته امداد امام خمینی(ره) اضافه کرد: در استان البرز تعداد سه هزار نفر یتیم تحت پوشش هستند از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) استفاده می کنند.



هر یتیم در استان البرز هفت حامی دارد



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر این سه هزار یتیم دارای 20 هزار حامی هستند که هر یتیم هفت حامی را به خود اختصاص داده است.



سالارکیا با اشاره به اینکه از چهاردهم اسفند هفته احسان و نیکوکاری آغاز می شود، اضافه کرد: از شهروندان استان البرز تقاضا دارم در صحنه حضور داشته باشند و کمک کنند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: در ابتدای انقلاب خانواده های نیازمند کمک بودند که امام خمینی(ره)،22 روز پس از پیروزی انقلاب دستور دادند کمیته امداد در 14 اسفند 1357 شکل بگیرد.