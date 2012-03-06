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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۸

کلباسی در گفتگو با مهر؛

متفکران اسلامی باید فرهنگ غربی را به چالش بکشند

متفکران اسلامی باید فرهنگ غربی را به چالش بکشند

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اینکه فرهنگ غربی در سطح جهانی و بین الملل بعنوان فرهنگ غالب و پارادایم مطرح است، گفت: متفکران ما به خصوص در دوره معاصر می توانند این موضوع را به چالش بکشند.

دکتر حسین کلباسی اشتری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نسبت و رابطه فلسفه و فرهنگ گفت: همان طور که اطلاع دارید فرهنگی که اکنون در سطح بین الملل و جهانی مطرح است فرهنگی است که با الگوهای غربی تکوین یافته است.

وی افزود: غرب هم مدعی است فرهنگ نهایی و پایدار جهانی همین فرهنگ غربی و الگوها و پارادایم های آن است. این موضوع باید به چالش گذاشته شده و متفکران ما به خصوص در دوره معاصر می توانند در این امر که این فرهنگ به رغم برخی دستاوردهایی که داشته نقاط ضعف و کاستی قابل توجهی دارد تلاش و این نقاط ضعف را نشان دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نکته دیگری که در گفتگوی فلسفه و فرهنگ می تواند مد نظر قرار گیرد این است که رابطه فلسفه با فرهنگ چیست، به عبارت دیگر فلسفه و تفکر فلسفی می تواند چه مددی برای پایداری فرهنگ باشد؟

مدیر گروه فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه ما سنت و تاریخی داریم که با علوم عقلی و مباحث فلسفی و حکمی بسیار آمیخته است، گفت: عالم اسلام و ایران دارای یک پیشینه فلسفی قابل توجه است ما باید کمک کنیم این پیشینه را در متن فرهنگ و فهم و هنجارهای عمومی به صورت عینی ترجمه و آن را گسترش دهیم، به عبارت دیگر اگر امکان این را داشته باشیم که از منظر مباحث فلسفی وارد حوزه فرهنگ شویم احتمالا می توانیم یک قوام، روشنی و افق های جدیدی می توانیم باز کنیم.

کد مطلب 1552839

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