متفکران اسلامی باید فرهنگ غربی را به چالش بکشند

دکتر حسین کلباسی اشتری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نسبت و رابطه فلسفه و فرهنگ گفت: همان طور که اطلاع دارید فرهنگی که اکنون در سطح بین الملل و جهانی مطرح است فرهنگی است که با الگوهای غربی تکوین یافته است.

وی افزود: غرب هم مدعی است فرهنگ نهایی و پایدار جهانی همین فرهنگ غربی و الگوها و پارادایم های آن است. این موضوع باید به چالش گذاشته شده و متفکران ما به خصوص در دوره معاصر می توانند در این امر که این فرهنگ به رغم برخی دستاوردهایی که داشته نقاط ضعف و کاستی قابل توجهی دارد تلاش و این نقاط ضعف را نشان دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نکته دیگری که در گفتگوی فلسفه و فرهنگ می تواند مد نظر قرار گیرد این است که رابطه فلسفه با فرهنگ چیست، به عبارت دیگر فلسفه و تفکر فلسفی می تواند چه مددی برای پایداری فرهنگ باشد؟

مدیر گروه فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه ما سنت و تاریخی داریم که با علوم عقلی و مباحث فلسفی و حکمی بسیار آمیخته است، گفت: عالم اسلام و ایران دارای یک پیشینه فلسفی قابل توجه است ما باید کمک کنیم این پیشینه را در متن فرهنگ و فهم و هنجارهای عمومی به صورت عینی ترجمه و آن را گسترش دهیم، به عبارت دیگر اگر امکان این را داشته باشیم که از منظر مباحث فلسفی وارد حوزه فرهنگ شویم احتمالا می توانیم یک قوام، روشنی و افق های جدیدی می توانیم باز کنیم.