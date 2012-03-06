هفت درصد منابع طبیعی کشور در کردستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم توفیقی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان یکی از استانهای برتر کشور در زمینه تنوع گونه های منابع محیطی و طبیعی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ یکی از عواملی است که در شکل گیری و پایداری عوامل طبیعی نقش کلیدی دارد، بیان کرد: در استان کردستان به لحاظ فرهنگی وابستگی زیادی به نمادهای طبیعی به ویژه کوه ها وجود دارد که این امر می تواند در حفظ منابع طبیعی موثر باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان یادآور شد: ابتدای ترین گام در نگهداری منابع طبیعی شناخت وضع موجود و بعد حفظ آن است و این امر نیازمند آگاهی، فرهنگ سازی و ترویج اهمیت منابع طبیعی در زندگی بشر در عصر حاضر است.

وی اظهار داشت: بهره بردار، فرهنگ، عوامل طبیعی و اقتصادی باید به صورت علمی به حوزه منابع طبیعی ورود پیدا کنند تا بتوانیم در ایجاد جامعه ای که روند توسعه پایدار را طی می کند، کوشا باشیم و اجازه ندهیم منابع طبیعی تخریب و از بین برود.

توفیقی با اشاره به اینکه ارتباط منطقی مبتنی بر واقعیت های موجود با بهره برداران از اولویت های کاری این سازمان است، گفت: استان کردستان تنها استانی است که از سال 89 این روند را در راستای حفظ منابع طبیعی در برابر بهره وری بی رویه اجرایی کرده است.

وی یادآور شد: مشارکت عمومی می تواند ضامن پایداری منابع طبیعی باشد و باید در این راستا فرهنگ سازی و آگاهی سازی لازم صورت گیرد و مشارکت کلیه دستگاه های دولتی در این عرصه یک نیاز لازم و ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به وجود گرد و غبار در این استان طی چند سال اخیر بیان کرد: فضاهای سبز از جمله درختان و درختچه ها سالانه می تواند 65 هزار تن گرد و غبار را توسط شاخ و برگ خود جذب کنند که این امر در بهبود هوای ناسالم بسیار موثر است.

توفیقی ادامه داد: سرانه فضای سبز استان کردستان به ازای هر نفر دو هزار و 700 متر است ولی به دلیل تهدیدات و خطرات زیاد این مقدار کافی نیست و باید برای افزایش سرانه فضای سبز در این استان تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: در طول سال جاری چهار میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار ملی و چهار میلیارد اعتبار استانی نمی تواند جوابگویی حفاظت از یک میلیون و 700 هزار هکتار منابع طبیعی موجود در استان باشد و مشارکت مردمی در این راستا می تواند منابع طبیعی را یاری کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان عنوان کرد: در سال جاری 135 هزار هکتار سند تک برگی صادر شده است که این امر دست متصرفان را از اراضی ملی کوتاه می کند و زمینه را برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی در استان فراهم می کند.

توفیقی یادآور شد: در 11 ماهه سال جاری سه هزار و 44 فقره رای به نفع منابع طبیعی صادر شده است که در این راستا باید از همکاری دستگاه قضایی در راستای برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و طبیعی تقدیر کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 111 تعاونی زیر نظر منابع طبیعی استان کردستان مشغول به فعالیت هستند که عمده عملکرد آنها حفظ و ترویج منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان هفته منابع طبیعی را فرصت مناسبی برای ترویج اهمیت و جایگاه فضای سبز در زندگی روزمره و به خصوص اهمیت نگهداری آن برای نسل های آینده دانست و گفت: انتظار می رود مسئولان و مردم بتوانند همگام با منابع طبیعی در حفظ این نعمت خدادادی کوشا باشند.