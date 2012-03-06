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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

مهدوی در گفتگو با مهر:

بودجه نمایشگاه شب عید البرز به 800 میلیون تومان افزایش یافت

بودجه نمایشگاه شب عید البرز به 800 میلیون تومان افزایش یافت

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: بودجه برپایی نمایشگاه و خرید میوه شب عید استان البرز به 800 میلیون تومان افزایش یافته است.

علی مهدوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بودجه برپایی نمایشگاه و خرید میوه شب عید استان البرز به 800 میلیون تومان افزایش یافته است که این رقم در گذشته 500 میلیون تومان بوده است.

وی گفت: در حال حاضر کالا و میوه برای ایام نوروز در بازار استان البرز به وفور وجود دارد و از این نظر هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز افزود: به منظور تنظیم بازار 5 نمایشگاه های بهاره در 5 نقطه شهر کرج و سه نمایشگاه نیز در ساوجبلاغ و نظرآباد دایر شده است.

مهدوی ادامه داد: تعداد نمایشگاه ها بر اساس نیاز و استقبال مردم متفاوت است و احتمال افزایش آن وجود دارد.

وی گفت: برخی از واحدهای صنفی نیز فروش فوق العاده خود را آغاز کرده اند که اجناس خود را 5 تا 15 درصد تخفیف عرضه می کنند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: آرامش بازار در گرو همکاری مردم با سازمان های مربوطه است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ها اقلام ضروری مردم از جمله برنج، روغن، البسه، قند، شکر، کیف و کفش و دیگر اجناس ضروری زندگی با قیمت مناسب و با کیفیتی خوب عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز افزود: میوه برای ایام شب عید نیز به اندازه کافی خریداری و ذخیره سازی شده است.

کد مطلب 1552849

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