زمان پایان کلاسهای دانشگاه در آستانه نوروز/ ملاحظه در غیبت دانشجویان

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان پایان کلاسهای آموزشی دانشگاه ها در سال 90 افزود: در کل بر اساس قانون در صورتی که زمان برگزاری کلاسهای آموزشی دانشگاه ها در روزهای پایانی سال با تعطیلات رسمی کشور منطبق نباشد، تا روز 28 اسفند روز آموزشی محسوب می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز پس از 13 فروردین را آغاز کلاسهای آموزشی در سال 91 اعلام کرد و اظهار داشت: پایان و آغاز کلاسهای آموزشی دانشگاه ها بر اساس قانون 28 اسفند و 14 فروردین است ولی این در حالی است که کشور از نظر فرهنگ گردشگری با مشکلاتی مواجه است.



وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر مسافرتهای مردم در برهه و زمان خاصی صورت می گیرد از این رو دانشجویان برای جابه جایی در این زمان با مشکلاتی از نظر تهیه بلیط و تردد مواجه هستند.



نادری منش با تاکید بر اینکه باید مسایل اجتماعی- فرهنگی را در این زمینه حل کنیم، خاطر نشان کرد: باید به گونه ای برنامه ای ریزی شود که مرخصی و تعطیلات در 365 روز سال صورت گیرد.



وی با اشاره به غیبت دانشجویان در قبل و بعد از تعطیلات نوروز، اضافه کرد: بر اساس قوانین باید برای این دسته از دانشجویان غیبت در نظر گرفته شود ولی با توجه به مشکلاتی که در تهیه بلیط در قبل و بعد از تعطیلات سال نو ایجاد می شود، نیاز به در نظر گرفتن ملاحظاتی در این زمینه است.



معاون آموزشی وزارت علوم همچنین تاکید کرد: غیبت رد کردن برای دانشجویان باید بر اساس واقعیت های جامعه باشد.