به گزارش خبرنگار مهر، «تو آن نبودی که شفق را خونین آفرید» در کنار تحلیل و بررسی داستان‌های پرویز کلانتری، دو گفتگو و سه داستان از وی را نیز شامل می‌شود.

بخش نخست کتاب به گفتگوها اختصاص یافته و نویسنده در بخش دوم نگاهی به داستان‌های کلانتری دارد که مطالب این بخش عناوینی همچون نام کتاب، رفتار با زبان، فضاسازی و گرایش‌های بینامتنی، ساختارشکنی، خیال‌انگیزی، استعاره‌ها و نشانه‌ها، مرگ و بیداری مولف، قاعده‌افزایی، وفاداری به تاریخ هنر معاصر ایران، مینی‌مالیسم در آثار کلانتری، برخی پراکندگی‌ها را شامل می‌شود.

در بخش سوم کتاب سه داستان از کلانتری و از کتاب «نیچه نه، فقط بگو: مش اسماعیل» آورده شده که شامل هپنینگ آرت، مارکو با صندوقچه‌ای قدیمی از خاطرات، من آن نبودم که شفق را خونین آفرید است.

اکرمی برای این کتاب مقدمه ننوشته است، ولی در پشت جلد کتاب و به نقل قول از پرویز کلانتری آورده است: اگر کسی مرا ببیند و بگوید کتاب مرا دیده و خوانده، خیلی ذوق می‌کنم، ولی اگر کسی بگوید نقاشی مرا دیده و خوشش آمده خیلی قلقلکم نمی‌دهد. من نقاش هستم اما هر چه زمان می‌گذرد به قلمرو نوشتن بیشتر عشق می‌ورزم. نوشتن خیلی برایم جالب است.علتش هم این است که در نقاشی انگاری یکی سرنیزه پشتم می‌گذارد تا علاقه‌هایش را به من تحمیل کند.

یکی از آسیب‌شناسی‌های هنر تجسمی آن است که آدم ذره ذره تابع بازار می‌شود، البته خدا نکند من اینطوری بشوم، اما در نوشتن این طوری نیست، این چیزی را که شما می‌نویسید کسی بخرد. بنابراین در نوشتن آزادانه عمل می‌کنم و آن چیزهایی که ایده‌آلم بوده، می‌آورم.

چاپ نخست این کتاب در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3800 تومان توسط انتشارات کتاب آمه منتشر شده است.