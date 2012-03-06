هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، ضمن حمایت از توسعه همکاریها و مناسبات بین دو کشور بویژه در زمینه فرهنگی، از دولت و ملت ترکمنستان به خاطر فراهم کردن شرایط خوب برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان صمیمانه قدردانی کرد.
وی گفت: هم اکنون در دنیایی که همه سخن از جنگ، تحریم، فشار و سایر زشتیها است، ایران و ترکمنستان با برگزاری چنین برنامهها و همایشهای مشترکی از هنر، ادب، فرهنگ و ارزشهای فرهنگی مشترک صحبت میکنند.
وی افزود: ملت ایران و ترکمنستان از اشترکات تاریخی فراوانی برخوردار هستند که پیوندهای عمیق تاریخی و سنتی بین دو ملت زمینه لازم برای گسترش روابط و همکاریها را بیش از پیش، فراهم میکند ضمن آنکه دو ملت از این طریق میتوانند پیشنه غنی تاریخی و فرهنگی خود را احیا و آن را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
سفیر ایران در عشق آباد نیز در سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری بین دو ملت در نزدیکی آنها، گفت: سطح روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر بسیار خوب است و روابط صمیمانه بین دو رئیس جمهور نیز به این فرایند کمک میکند تا سطح مناسبات فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.
در این هفته فرهنگی 30 هنرمنداایرانی در رشته های موسیقی مقامی و سنتی، معرقکاری، منبتکاری، مشبککاری، فرش، گلیم، مردمشناسی، لباسهای سنتی، ابریشمبافی، پیکرتراشی و تابلوهای فیروزه حضور خواهند داشت.
وی گفت: هم اکنون در دنیایی که همه سخن از جنگ، تحریم، فشار و سایر زشتیها است، ایران و ترکمنستان با برگزاری چنین برنامهها و همایشهای مشترکی از هنر، ادب، فرهنگ و ارزشهای فرهنگی مشترک صحبت میکنند.
وی افزود: ملت ایران و ترکمنستان از اشترکات تاریخی فراوانی برخوردار هستند که پیوندهای عمیق تاریخی و سنتی بین دو ملت زمینه لازم برای گسترش روابط و همکاریها را بیش از پیش، فراهم میکند ضمن آنکه دو ملت از این طریق میتوانند پیشنه غنی تاریخی و فرهنگی خود را احیا و آن را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
سفیر ایران در عشق آباد نیز در سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری بین دو ملت در نزدیکی آنها، گفت: سطح روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر بسیار خوب است و روابط صمیمانه بین دو رئیس جمهور نیز به این فرایند کمک میکند تا سطح مناسبات فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.
در این هفته فرهنگی 30 هنرمنداایرانی در رشته های موسیقی مقامی و سنتی، معرقکاری، منبتکاری، مشبککاری، فرش، گلیم، مردمشناسی، لباسهای سنتی، ابریشمبافی، پیکرتراشی و تابلوهای فیروزه حضور خواهند داشت.
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