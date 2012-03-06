هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، ضمن حمایت از توسعه همکاری‌ها و مناسبات بین دو کشور بویژه در زمینه فرهنگی، از دولت و ملت ترکمنستان به خاطر فراهم کردن شرایط خوب برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان صمیمانه قدردانی کرد.



وی گفت: هم اکنون در دنیایی که همه سخن از جنگ، تحریم، فشار و سایر زشتی‌ها است، ایران و ترکمنستان با برگزاری چنین برنامه‌ها و همایش‌های مشترکی از هنر، ادب، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی مشترک صحبت می‌کنند.



وی افزود: ملت ایران و ترکمنستان از اشترکات تاریخی فراوانی برخوردار هستند که پیوندهای عمیق تاریخی و سنتی بین دو ملت زمینه لازم برای گسترش روابط و همکاری‌ها را بیش از پیش، فراهم می‌کند ضمن آنکه دو ملت از این طریق می‌توانند پیشنه غنی تاریخی و فرهنگی خود را احیا و آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.



سفیر ایران در عشق آباد نیز در سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری بین دو ملت در نزدیکی آنها، گفت: سطح روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر بسیار خوب است و روابط صمیمانه بین دو رئیس جمهور نیز به این فرایند کمک می‌کند تا سطح مناسبات فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.



در این هفته فرهنگی 30 هنرمنداایرانی در رشته‏ های موسیقی مقامی و سنتی، معرق‌کاری، منبت‌کاری، مشبک‌کاری، فرش، گلیم، مردم‌شناسی، لباس‌های سنتی، ابریشم‌بافی، پیکرتراشی و تابلوهای فیروزه حضور خواهند داشت.

