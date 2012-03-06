به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که 73 عضو آن حضور داشتند و در حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان آرای خود را به گزینه های تایید صلاحیت شده دادند، علی کفاشیان پس از آنکه در دور اول نتوانست حد نصاب لازم برای رئیس شدن را کسب کند، در دور دوم در رقابت با محمدحسین قریب از وی پیشی گرفت و با 47 رای در مقابل 25 رای قریب به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند تا عمر ریاستش 8 ساله شود.

برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس هم رای گیری صورت گرفت که البته مهمترین اتفاق این رای گیری حذف مدیران استقلال و پرسپولیس و البته رای نیاوردن بهروز منتقی به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ بود. براین اساس قرار است علی کفاشیان برای سازمان لیگ سرپرست انتخاب کند تا فرد مورد نظرش را برای جانشینی عزیز محمدی به مجمع معرفی کند. هر چند که خود محمدی نیز گزینه ابقا در این سمت است.

علی فتح الله زاده و محمد رویانیان نیز که به عنوان مدیران عامل استقلال و پرسپولیس برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بودند نتوانستند نظر مثبت مجمع را جلب کنند و هیچیک به هیئت رئیسه راه پیدا نکردند تا از این پس توجه بیشتری به باشگاه های تحت مدیریت خود داشته باشند.

در پایان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال افراد زیر با گرفتن رای اعتماد اعضای مجمع برای چهار سال آینده اداره فوتبال کشور را در اختیار خواهند داشت:

رئیس فدراسیون:

- علی کفاشیان با کسب 47 رای

* نواب رئیس:

- نایب رئیس اول: هادی آیت اللهی با 60 رای

نایب رئیس دوم: منتقمی رای نیاورد

- نایب رئیس امور بانوان: فریده شجاعی با 65 رای

* نماینده باشگاه ها:

- علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان با 44 رای

* نماینده استانها:

- غلامرضا بهروان با 39 رای

* اعضای عادی هیئت رئیسه:

- فریدون اصفهانیان 40 رای

- حیدر بهاروند با 42 رای

- عزیزی خادم با 33 رای