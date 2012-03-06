اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 12 کانون فرهنگی با نظارت تبلیغات اسلامی در شهرستان بروجن مشغول اجرای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هستند.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: 80 درصد این کانوان‌ها در شهرها و بقیه در روستاها فعالیت دارند.

وی تأکید کرد: برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن و نهج البلاغه، کلاس‌آموزش احکام، اجرای طرح اوقات فراغت و همکاری در برگزاری گفتمان‌های دینی از جمله فعالیت های این کانون‌ها است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: برگزاری کلاس‌های هنری و فنی در فصل تابستان از دیگر برنامه‌های این کانون ها است.

الهیان اعضای اصلی کانون ها را پنج نفر شورا دانست و گفت:‌ به طور متوسط در برنامه‌های هر کانون 200 نفر شرکت می‌کنند.

وی غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با برنامه‌های مؤثر فرهنگی، جلوگیری از انحراف جوانان و گسترش برنامه‌های قرآنی را از آثار فعالیت کانون‌ها برشمرد.

وی گفت:‌ برای اجرای این فعالیت‌ها و گسترش و تقویت کانون ها مسئولان باید بودجه بیشتری اختصاص دهند.

مدارس شبانه روزی اردل نیازمند حضور مبلغ و مبلغه هستند



رئیس تبلیغات اسلامی اردل از نیاز حضور مبلغ و مبلغه در مدارس شبانه روزی اردل خبر داد.



حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: به منظور افزایش آگاهی های جوانان به مسائل شرعی حضور مبلغ و مبلغه مذهبی دراین مدارس شبانه روزی احساس می شود.

وی افزود: دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی شهرستان اردل با توجه به شبانه روزی بودنشان به احکام شرعی آگاهی کافی ندارند لذا برای تشریح احکامی چون؛ نماز و قرائت صحیح آن، قرآن آموزی و نقش قرآن در زندگی، دوست یابی و دوری از دوستان بد، چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دیگر مسائل خوابگاهی نیاز به حضور مبلغ احساس می شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده با آموزش وپرورش از سال آیند نسبت به رفع این مشکلات برنامه ریزی مناسب می شود.

50 مراسم فرهنگی مذهبی در مهدیه‌ی بروجن اجرا شد

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه امسال 50 مراسم فرهنگی مذهبی در مهدیه‌ی بروجن اجرا شد، گفت: در این مراسم چهار هزار بروجنی حضور داشتند.

حجت الاسلام مجید الهیان با ارزیابی مطلوب استقبال مردم و مخصوصا جوانان از این مراسم، افزود: 80 درصد شرکت کنندگان در این مراسم جوان بودند.

وی با بیان اینکه این مراسم در محرم و صفر و ایام ولادت ائمه(ع) برگزار شد، تأکید کرد: سخنرانی در تبیین قیام عاشورا و شخصیت برجسته اهل بیت از مهمترین برنامه‌های این مراسم بود.

وی قرائت دعا و ختم قرآن را از دیگر برنامه‌های این مراسم برشمرد.

مسابقه آوای آسمانی در لردگان برگزار شد



سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری مسابقه آوای آسمانی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی وهیئت مذهبی لواء الزینب (س) لردگان مسابقه آوای آسمانی در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه بین نوجوانان و جوانان هیئت های مذهبی شهرستان لردگان برگزار شد.

نصیری تصریح کرد: 200 نفر در این مسابقه شرکت کرده بودند که در پایان مسابقه پنج نفر از نوجوانان و پنج نفراز جوانان موفق به کسب رتبه شدند و جوایز آنها به زودی اهداء می شود.

شرکت 100 درصدی دبیرستان پسرانه صدرای بروجن در مسابقه احکام



مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن با بیان اینکه 73 دانش‌آموزان در این آموزشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: همه دانش‌آموزان در مرحله آموزشگاهی مسابقه فرهنگی احکام نام نویسی کردند.

عبدالله ابوالحسنی با بیان اینکه کتابچه احکام در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت، تأکید کرد: نفرات اول هر پایه به مرحله شهرستانی راه می‌یابند.

وی برگزاری مسابقه احکام را در آشنا شدن دانش‌آموزان با احکام شرعی مؤثر دانست و تصریح کرد: احکام شرعی براساس فتوای مراجع تقلید در این کتابچه چاپ شده است.

ابوالحسنی افزود: مرحله شهرستانی این مسابقه اسفند ماه برگزار می‌شود.