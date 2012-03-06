سلامت اقتصادی در گرو موازنه اقتصادی سالم است

محمد جواد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سلامت اقتصادی در گرو یک موازنه اقتصادی سالم است.



وی گفت: کلینیک، پاراکلینیک و مردم سه ضلع یک مثلث هستند که توازن باید بین این سه ضلع برقرار باشد و سرانه سلامت ضامن تعادل این مثلث است که متاسفانه هیچ وقت در کشور واقعی نشده است و همواره بالقوه بوده است و هیچ زمان بالفعل نمی شود.



دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی کشور افزود: در حال حاضر سرانه سلامت به ازای هر نفر 14 هزار تومان است که 10 هزار تومان نیز پرداخت نمی شود.



غروی با اشاره به اینکه 9 هزار تا عنوان آزمایشگاهی داریم، اضافه کرد: تمام دستگاه های پیشرفته که وارد کشور می شود وابسته به مواد خودشان هستند و نمی توانیم با مواد داخلی آنها را راه اندازی کنیم.



وی گفت: برخی از این افراد به دلیل مسائل تحریم و دور زدن تحریم، سبب افزایش قیمت ها شده است بنابراین ما نمی توانیم متناسب با این افزایش قیمت ها همراه شویم، یا باید قیمت را افزایش دهیم که نمی توانیم و از طرفی هم نمی توانیم از کیفیت کار خود بکاهیم و اگر روال اینگونه باشد مشکلات سخت تر خواهد شد.



دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی کشور اظهار داشت: برخی از افراد هزینه دستگاه های آزمایشگاهی را دریافت کرده اند ولی به دلیل افزایش نرخ دلار حاضر نیستند به تعهدهای خود عمل کنند.

