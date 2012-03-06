به گزارش خبرنگار مهر، خودآگاهی ما آدم‌ها مثل شمعک بخاری عمل می‌کند، همیشه روشن است تا در شرایط خاص به کار بیفتد و ذهن ما را دوباره روشن کند. برنامه‌سازی هم به این شکل است. سوژه‌ای ناخودآگاه به ذهن می‌رسد و عده‌ای آن را دنبال می‌کنند. البته با این تفاوت که هر کدام هدف‌های متفاوتی دارند. این مسئله در برنامه‌سازان رادیو هم صدق می‌کند. البته هر کدام آنها اهداف متفاوتی دارند.

جماعتی خود را حلال تمام مشکلات رادیو می‌دانند و تنها آرزویشان داشتن عمر نوح است تا بتوانند معضلات عدیده و پیچیده از ساختار سازمانی تا مضمون پیام و استراتژی رادیو را حل کنند. عده‌ای هم به دنبال پیوند مبارک بین رسانه و بهره‌برداری دستگاه دیجیتالی هستند. البته عزت‌الله ضرغامی اعلام کرده به زودی تمام سیستم‌های صداوسیمای ایران باید دیجیتالی شوند و از دنیا عقب نباشند. بنابراین این گروه هم می‌توانند در آینده به آرزوی خودشان برسند.

آرزوی بعضی هم بالا رفتن برآورد و تسهیلات است. عده‌ای هم رویای انحصار و اقتدار مطلق رادیو را دارند، یعنی شعار این افراد این است که تنها صداست که می‌ماند. جماعتی هم معتقدند سر پا نگه داشتن و حفظ همین رادیو کافی است. گروهی هم در رادیو هستند که آرزوی آنها از همه عجیب تر و غریب‌تر است. آنها معتقدند با تغییر ژنتیک و دستکاری در DNA می‌توان از رادیو چیز دیگری ورای عناصر سه گانه افکت، کلام و موسیقی ساخت!

در مجموع همیشه در برنامه‌ها از نو شدن و تازه شدن حرف می‌زنیم، اما واقعا چقدر به نوشدن برنامه‌های رادیو و تلویزیون و تازه شدن سبک و سیاق فکر کرده‌ایم؟ بگذریم که شکر خدا همه ادعای کار تازه کردن و حرف نو زدن را یدک می‌کشند. در هر حال باید بپذیریم آرزو نه تنها بر جوانان که بر هیچکس عیب نیست. مگر می‌شود آدم بخواهد به سفر برود، اما نداند با چه وسیله‌ای حرکت می‌کند؟ برخی می‌گویند استفاده از فناوری اطلاعات در اوضاع فعلی جامعه ما مثل این است که موتور جت را روی گاری سوار کنید. مشابه این موضوع را نیز بعضی‌ها درباره رادیو می‌گویند. در دنیای رادیوی امروز هر کاری که بخواهید انجام دهید، اثری ندارد، بی‌فایده است، چرا که عصر رادیو گذشته، فصل آن تمام شده، شنونده‌ای ندارد. ولی این طور نیست. در واقع رادیویی‌ها بدون تردید باعث شدن تا رادیو در سپهر رسانه‌ها همیشه خودنمایی کند. امسال هم شبکه‌های رادیویی برنامه‌های متنوعی را برای پخش در نظر گرفتند که در ذیل به معرفی آنها می‌پردازیم. رادیو سلامت/ رادیو سلامت 12 عنوان برنامه معادل هفت هزار و 860 دقیقه برنامه آماده کرده‌است. برنامه‌ "بوی باران" با موضوع روش‌های شاد زیستن و نقش شادی در امیدبخشی به جامعه، برنامه "عیدتون سلامت" با رویکرد تفریحی و طنز، برنامه "سایبان آرامش" با محور سلامت روان فرد، خانواده، اجتماع در ایام عید، برنامه "زندگی جاریست" با رویکرد رفتارهای سالم فردی و جمعی در ایام عید، "خانه ما" با محور سلامت روانی فرد و خانواده در ایام تعطیلات پخش می‌شود.

برنامه "عیدتون سلامت" ویژه تحویل سال، برنامه "سلام جوانی" با موضوع عید نوروز، سرزندگی و طراوت و شادابی، مهرورزی، پاکی و صداقت، "مسابقه 102" ویژه عید نوروز، "مسابقه سبک و سنگین" ویژه عید نوروز، برنامه "قاصدک" ویژه عید نوروز و برنامه "طنز کلینیک خنده" با موضوع طنز اجتماعی و پزشکی ویژه عید نوروز روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه "نیش‌ونوش" با موضوع بررسی مسائل از دید تغذیه‌ای، طنز بهداشت محیط زیست و نمایش‌هایی با موضوع‌های بررسی مسائل و مشکلات خانواده‌ها در ایام نوروز، پرخوری و... از رادیو سلامت پخش می‌شود.

اداره کل نغمات آیینی/

این اداره هم 10 عنوان برنامه معادل دو هزار و 705 دقیقه برنامه برای پخش آماده کرده است. در این باره می‌توان به برنامه‌های "آیین و آینه" با موضوع اشعار بهاری، "فصل اقاقیا" با محور تصنیف بهاری، "دعای سال نو"، "بهاریه" در خصوص فصل بهار اشاره کرد.

این اداره همچنین برنامه‌های "نوروز نامه"، "آوای عید"، "مشاعره"، "نغمه‌های نوروزی"، "آواز بهاری"، "کلام همخوانی" را برای نوروز تهیه کرده است.

رادیو البرز/

این شبکه رادیویی 26 عنوان برنامه معادل 12 هزار و 390 دقیقه برنامه تهیه کرده است. برنامه "صبح عید" با موضوع ایجاد تحرک، سرور و شادابی، برنامه "شهر من سلام" با بازگویی آنچه در یک سال گذشته در سازمان‌های دولتی گذشته است، برنامه "ترمه بهار" با موضوع ترغیب خانواده‌ها برای همراهی و حضور بیشتر در خانه، برنامه "ته چین" با رویکرد فراهم کردن فضای مفرح برای مخاطبان پخش می‌شود.

همچنین برنامه‌ "تیک تاک" با موضوع تقویت، نکته سنجی، تیزهوشی و دقت نظر با طرح آیتم‌های متنوع، برنامه "نون و پنیر و عید" با موضوع استقبال از بهار، برنامه "صدای باران" با مووضع دید و بازدید روی آنتن می‌رود. از دیگر برنامه‌های این شبکه می‌توان به "گل و گلدون"، "کودکانه"، "نسیم باد نوروزی"، "به وقت گل"، "این عید سعید"، "آسمون ریسمون"، "موج شکوفه"، "نوبرانه"، "این 13 روز"، "سکو"، "خونمون عیدا"، "سالی چند روز"، "عید ایرانی"، "نارنج"، "نوآوران"، "صدای تماشا"، "صفای باغ"، "چیره‌دستان" و "پرچین" پخش می‌شود.

رادیو تهران/

این شبکه رادیویی هم 13 برنامه معادل 13 هزار و 350 دقیقه برنامه برای نوروز آماده کرده است. برنامه "آوای طبیعت" با موضوع شناخت طبیعت، برنامه "چراغ لاله" با رویکرد حافظ خوانی، داستان کوتاه و ترانه‌های بهاری، برنامه "تهران در عید" با محور دعوت از شنوندگان ثبات، نمایش طنز و تئاتر در سال 90 و برنامه "سبزینه" با محور اجتماعی فرهنگی پخش می‌شود.

همچنین برنامه‌ "بهاریه" با معرفی اماکن دیدنی تهران، رسم و رسوم عیدانه، برنامه "رنگارنگ" با موضوع خاطره و داستان کوتاه، برنامه "عید شما مبارک" با موضوع آیتم‌های طنز سرود و ترانه‌های بهاری، برنامه "عصر بهاری" با رویکرد معرفی مراکز فرهنگی روی آنتن می‌رود.

"ورزش در سالی که گذشت"، "همیشه به شادی"، "عیدانه"، "آوای بهار" و "همسایه سلام" از دیگر برنامه‌های این شبکه است.

رادیو ایران صدا/

این شبکه رادیویی هم سه هزار و 41 دقیقه برنامه برای نوروز آماده کرده است. برنامه "دانش" با موضوع جهان علم در سالی که گذشت، بررسی مهمترین پیشرفت‌های علمی ایران در سال 90، برنامه "مناظره علمی" با محور محیط زیست و عوامل تهدیدکننده آن، برنامه "مهمان نوروزی" در قالب گفتگو با چهره‌های ماندگار علمی و حضور در منزل آنها، برنامه "توریسم درمانی" با رویکرد چگونگی جذب سرمایه و توریسم با توجه به تعطیلات نوروزی برای درمان در کشور پخش می‌شود.

"بهارستان"، "پرنیان هنر"، "گنجینه موسیقی"، "یک مسئله"، "اتاق خبر"، "میزگرد اقتصادی"، "روز نختسین"، "گزارش خبری" و "تحلیل سیاسی" دیگر برنامه‌های این شبکه است.

صدای آشنا/

این شبکه رادیویی پنج برنامه معادل هزار و 275 دقیقه برنامه تهیه کرده‌است. برنامه "نسیم نوروزی" با موضوع ارایه بهاریه در قالب شعر و موسیقی، برنامه "هفت سین" با محور بررسی آداب و رسوم نوروزی ایران زمین، برنامه "ایران در سالی که گذشت" با رویکرد مرور رویدادهای موثر در ایران مربوط به سال 90، "ویژه برنامه طنز" با مووضع ارائه قطعات نمایشی و برنامه "ویژه تحویل سال" از این شبکه پخش می‌شود.

رادیو قرآن/

این شبکه رادیویی 12 هزار و 800 دقیقه برنامه پخش می‌کند. برنامه "بوی بهار" با موضوع تحویل سال 91، "سوره تماشا" با محور قرآن در ادب فارسی، "تفسیر جوان" با شرح و تفسیر آیات قرآنی روی آنتن می‌رود. همچنین برنامه‌های "تلاوت بهاری"، "بوستان قرآن"، "اسماء الحسنی"، "نمایش"، "گلستان قرآن" و "سروش هدایت" از دیگر برنامه‌های این شبکه است.

رادیو گفتگو/

شبکه رادیوی گفت‌وگو 15 عنوان برنامه معادل 9 هزار و 528 دقیقه برنامه پخش می‌کند. برنامه "گل گشت" با موضوع فرهنگ و میراث معنوی و مادی و گردشگری استان‌های مختلف، "ورزش در سالی که گذشت" با موضوع نگاهی به مهمترین تحولات حوزه ورزش در سال 90 و "سینمای ایران در سالی که گذشت" با رویکرد نگاهی به مهمترین تحولات حوزه سینما در سال 90 روی آنتن می‌رود.

"حال خوب"، "مجله اقتصادی"، "جنگ فرهنگی"، "زیر زلف صبا"، "ویژه اذان"، "برداشت هفتم"، "جهان در سالی که گذشت"، "بوی باران، بوی خاک"، "صدای تصویر"، "گذر کتاب"، "ویژه روز جمهوری اسلامی" و "ویژه روز طبیعت" از دیگر برنامه‌های این شبکه است که شنوندگان می‌توانند گوش بدهند.

رادیو معارف/

این شبکه رادیویی هم 17 برنامه معادل پنج هزار و 975 دقیقه برنامه برای نوروز پخش می‌کند. برنامه "حدیث آفتاب" با موضوع بیانات حضرت امام خمینی (ره) درباره نوروز و مباحث اخلاقی، "یا مقلب القلوب" با محور مفاهیم دعای تحویل سال، پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری، تحلیل پیام نوروزی، برنامه "لبخند صبح" با رویکرد اعمال و مناسک روزانه ویژه ایام نوروز پخش می‌شود.

"رویدادها"، "سلام بهار"، "بر بال سخن"، "عیدانه"، "بوستان"، "سفیران هدایت"، "حدیث آفتاب"، "داستان هفته"، "پیام ولایت"، "باغ تماشا"، "عیدانه"، "کلام امام"، "شبستان"، "تلالو بهار"، "بیانات مقام معظم رهبری" و "چشمه حقیقت" از دیگر برنامه‌های این شبکه است.

رادیو پیام/

این شبکه رادیویی شش عنوان برنامه معادل شش هزار و 240 دقیقه برنامه پخش می‌کند.

رادیو فرهنگ/

این شبکه رادیویی 14 عنوان برنامه معادل 9 هزار و 345 دقیقه برنامه ویژه نوروز پخش می‌کند. ویژه تحویل سال با موضوع شعرخوانی، خوانش متون کهن و جدید، برنامه "فرهنگ و دانش" با موضوع اطلاعات مربوط به نوروز، برنامه "سرآهنگ" با رویکرد پخش موسیقی و معرفی موسیقی نواحی، برنامه "ساز نوروز"، برنامه "فرهنگ در سالی که گذشت" با موضوع بحث و بررسی مسائل فرهنگی کشور پخش می‌شود.

"نوروزنامه"، "نغمه‌های بهاری"، "سرود فروردین"، "زمزمه‌های بهاری"، "وارش و ونگ"، "لبخند بهار"، "هزار و یکشب"، "هفت اقلیم" و "پنجره‌های رو به مهتاب" از دیگر برنامه‌های این شبکه است.

رادیو ورزش/

این شبکه رادیویی هم 32 عنوان برنامه معادل هزار و 195 دقیقه ویژه‌برنامه روی آنتن می‌فرستد. برنامه‌های "ورزش باستانی" با موضوع ارائه حرکات ورزش باستانی ویژه صبح، "خانواده قهرمان" با موضوع عید دیدنی با خانواده ورزشکاران قهرمان، برنامه "یاد یاران" با موضوع یادواره درگذشتگان جامعه ورزش در سال 90، برنامه "بازی‌های محلی" با محور معرفی ورزش‌های محلی ایران و انطباق آن با زمینه‌های سلامتی و تندرستی خانواده‌ها، برنامه "قطعه‌ای از بهشت" با موضوع ویژه برنامه راهیان نور را پخش می‌کند.

برنامه "مشاعره" با موضوع شعرخوانی بر اساس متون شاهنامه، "سرزمین عشق" با موضوع ویژه‌برنامه راهیان نور، برنامه "صدای پای بهار" با موضوع آداب و رسوم پیشواز نوروز، برنامه "سال نو، سلام نو" با محور ویژه برنامه تحویل سال نو، "نوروزنامه" با موضوع بررسی مسائل فرهنگی ورزشی، کتاب‌های حوزه ورزش، اساطیر، داستان و فرهنگ مردم، برنامه "خان هشتم" با موضوع مسابقه علمی، تفریحی، گردشگری ورزشی و "نوروز مهربانی" با موضوع دید و بازدیدهای نوروزی و طنز نوروزی از دیگر برنامه های این شبکه رادیویی است.

دیگر برنامه‌های رادیو ورزش در ایام نوروز عبارتند از "هشت بهشت"، "نوروز در کوهستان"، "تذکره الروسا"، "یک حرف تازه"، "سین مثل سفر"، "سین مثل سلامتی"، "بانوی قهرمان"، "همت والا"، "ورزش و نرمش"، "لبخندهای 90"، "داستان والیبال"، "موج فوتبال"، "سرآغاز"، "ورزش 90"، "عید دیدنی با بزرگان"، "سپاس"، "ستاره‌ها"، "سرای من"، "کودک ورزش نوروز" و "نمایش".

رادیو نمایش/

این شبکه رادیویی 13 عنوان برنامه معادل هشت هزار و 805 دقیقه برنامه پخش می‌کند. همچنین این شبکه نمایش‌های "افسانه‌های کاروان نوروزی"، "صد سال به این سال‌ها"، "ماجرای کارآگاه حکمت"، "خانه ما"، "پیوند آسمانی"، "ماراتن امدادی"، "خط آفساید"، "داستان جمشید"، "مشتری‌ها"، "جنایت لرد آرتور"، "طنز باجناق‌ها"، "تعطیلات"، "دشمن عزیز"، "عیدانه"، "اگه درست بازی کنی" و ... را روی آنتن می‌فرستد.

رادیو ایران/

این شبکه رادیویی 24 عنوان برنامه معادل 10 هزار و 560 دقیقه ویژه برنامه نوروزی از رادیو ایران پخش می‌کند. برنامه‌های "لطف لطیف" با موضوع ویژه تحویل سال 91، "آیه‌های بهاری" با موضوع بررسی مناظر طبیعت از دیدگاه قرآن و توجه دقیق‌تر به خلق آنها، برنامه "شما و رادیو" با محور معرفی برنامه‌های نوروزی رادیو در سال 91، "سئوال" با موضوع مروری بر مهمترین دستاوردهای علمی کشور در سال 90 و برنامه "بهار ایرانی" با محور ایجاد لحظاتی شاد و با نشاط در ساعت صبحگاهی نوروز 91 پخش می‌شود.

برنامه‌ "حکایت مردان باران" با موضوع پوشش حرکت کاروان‌های راهیان نور به مناطق جنگی دوران هشت سال دفاع مقدس، برنامه "جهان در سالی که گذشت" با محور مروری بر مهمترین اخبار سیاسی ایران و جهان در سال 90، "عید امت" با موضوع بزرگداشت روز جمهوری اسلامی ایران"، برنامه "دلنوازان" با پخش ترانه‌های سنتی و اصیل ایرانی با موضوع‌های بهاری، برنامه "گلبانگ" با پخش ترانه‌های درخواستی علاقمندان موسیقی با گرایش ترانه‌های بهاری روی آنتن می‌رود.

برنامه‌های "شاعرانه با بهار"، "فرهنگ مردم"، "قند پارسی"، "چراغستان"، "برخاست بوی گل"، "مهمانی با طعم ورش"، "پیک نوروزی"، "دل خنده"، "بهار ایرانی"، "کوچه باغ نوروز"‌، "دو راهی" و "غزل‌های بهاری" هم ایام نوروز از رادیو ایران پخش می‌شود.

رادیو جوان/

این شبکه رادیویی هم برنامه‌هایی متنوعی را برای پخش در نظر گرفته است. برنامه "سین هشتم" با موضوع تفریحی و سرگرمی، برنامه "کافه بهار" با موضوع جنگ فرهنگی، "نود و یک" با محور بررسی مسائل فرهنگی و آسیب‌شناسی تعاملات مردم، "شروع شد" در قالب ترکیبی نمایشی، "نفسی تازه کنیم" با محور سرگرمی، تفریح، آموزش و اطلاع‌رسانی، برنامه "سایه روشن" با موضوع علمی پخش می‌شود.

همچنین برنامه‌ "هزار اقلیم" با موضوع مناطق طبیعی و جاذبه‌های گردشگری ایران، "ورزش 90"، "بهار نارنج" با رویکرد اطلاع‌رسانی به مسافران نوروزی، "پاتوق نوروزی" با آگاهی دادن به شنوندگان و تعامل بیشتر با آنها، برنامه "آفساید" با موضوع طنز ورزشی و "شب نشینی" با دعوت از میهمانان روی آنتن می‌رود.