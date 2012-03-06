مک کین خواستار حمله هوایی آمریکا به سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور "جان مک کین" دیروز دوشنبه با بیان اینکه زمان برای اتخاذ تصمیم جدید درباره سوریه فرار رسیده خواستار حمله هوایی به رهبری آمریکا به این کشور شد.

رقیب انتخاباتی اوباما در انتخابات سال 2008 که در سنا سخنرانی می کرد در ادامه گفت: آمریکا باید برای حمایت از مردم سوریه رهبری یک اقدام بین المللی علیه حکومت این کشور را بدست بگیرد.

مک کین در حالی از لزوم حمله به سوریه سخن می گوید که پیشتر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود کشورش علاقه ای برای مداخله نظامی در سوریه ندارد.