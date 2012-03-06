هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه 24 فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا گفت: باب گفتگوها با ایران برای حل موضوع هسته ای این کشور هنوز باز است و در نهایت ایران باید تصمبم خود را در این باره بگیرد، اما آنها هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند.

وی که در در جمع خبرنگاران و در جریان دیدار سه ساعته خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن صحبت می کرد، همچنین گفت: آمریکا اجازه نخواهد داد تا با دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای مسابقه تسلیحاتی در منطقه شروع شود.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود: هم نخست وزیر[نتانیاهو] و هم من ترجیح می دهیم تا موضوع هسته ای ایران به شیوه دیپلماتیک حل شود.

بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار خواستار فشارهای بیشتر بر ایران شد.

وی که برای شرکت در کنفرانس سالیانه لابی اسرائیل (ایپک) به واشنگتن سفر کرده گفت: اسرائیل و آمریکا در موضوع ایران در کنار هم ایستاده اند.

"حایم مالکا" تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک در این باره می گوید: نتانیاهو به آمریکا آمده است تا در باره خطوط قرمز تنش ها با ایران و همچنین یک زمان بندی مشخص و دادن مهلت به تهران با اوباما صحبت کند. اما ظاهراً اوباما موضع روشنی به وی داده و هنوز مسیر دیپلماسی را موفق‌تر از تنش آفرینی می داند.

شبکه فرانسه 24 در تفسیر خود از سفر نتانیاهو می گوید: بنیامین نتانیاهو از سوی برخی اعضای تندرو کنیست تحت فشار هست تا موضع سخت تری علیه ایران بگیرد اما شرایط به گونه ای است که آمریکا توان چنین همراهی را ندارد.