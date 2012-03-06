محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور محدودیتهای ترافیکی راهها در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری را اعلام کرد.

- تردد موتورسیکلت از ساعت 1200 ظهر روز پنجشنبه مورخ 18/12/90 الی ساعت 2300 روز جمعه 19/12/90 از محورهای کرج- چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج- چالوس

تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16تا22 روز جمعه از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

تردد تمامی کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 13 تا22 روز پنجشنبه وازساعت 8 تا 22روز جمعه از محور هراز ممنوع خواهد بود.

محور دماوند

تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 8 تا22روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

محور زاهدان - زابل

تردد تمامی تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت15تا 20 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.

ضمناً مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 (ده خط) به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.