به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز سه شنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

نامه یارانه ای برای مشهدی ها!

قدس در ستون "جهت اطلاع" از ارسال نامه های یارانه ای به شهروندان مشهدی خبر داده و نوشته است: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از اعلام اسامی سرپرستان خانوار پردرآمد در این استان برای انصراف از دریافت یارانه خبر داده است. وی شمار این افراد را در خراسان رضوی ذکر نکرد، اما گفته است: تمام این افراد به صورت کاملا اختیاری می توانند از دریافت یارانه انصراف دهند و هیچ گونه اجباری در این زمینه وجود ندارد.

قیمت خودروی سواری وارداتی 21 هزار دلار ناقابل!

قدس همچنین به افزایش قیمت خودروهای سواری وارداتی اشاره کرده و آورده است: در 11 ماهه امسال قیمت هر خودروی سواری وارداتی 20 هزار و 903 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 1.13 درصدی مواجه بوده است.

بخشنامه عجیب بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات به جانبازان و خانواده شهدا

در ویژه های خراسان در خبری می خوانیم: در حالی که دولت در ماههای اخیر با تصویب دستورالعملی، اقدام ‏به ابلاغ آئین نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ‏کرده، گفته می شود یک مقام مسئول در بانک مرکزی با ارسال ‏نامه ای به مدیران بانکهای دولتی، از آنها خواسته است از اعطای ‏این تسهیلات مسکن به کارکنان آزاده، جانباز و خانواده شهدا که ‏قبلا از تسهیلات کارمندی بانک استفاده کرده اند، خودداری کنند.‏

آشی که شازده بپزه بهتر از این در نمیاد

کیهان در بخش "خبر ویژه" نوشت: "تشدید اختلافات، تنها دستاورد نشست گروه های اپوزیسیون در استکهلم بود". ،این مطلب را ابراهیم حسین بر از مخالفان مقیم خارج در وبلاگ خود مورد تأکید ‏قرار داده و درباره نشست استکهلم که با میانداری برخی سلطنت طلبان مرتبط با ‏رضا ربع پهلوی (نظیر شهریار آهی) انجام شد، نوشت: تلاش اپوزیسیون در ‏استکهلم، بدون آنکه به ائتلاف نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و صدور ‏بیانیه ای مشترک منجر شود، با شکست و البته اعتراضات وسیعی منجر شد. وی می افزاید: بی بی سی فارسی در برنامه ای سعی نمود، رشته های دشمنی و ‏عداوت میان طیف های مختلف اپوزیسیون را به همبستگی و اتحاد بیشتر سوق دهد، ‏اما متأسفانه همان گونه که انتظار می رفت در این گفتگو نیز اختلافات و چنددستگی ‏اپوزیسیون بیش از پیش آشکار گردید. چنانچه مجری بی بی سی در ابتدای برنامه ‏اظهار داشت؛ معمولاً در جلسات قبل لااقل نشستی تشکیل می شد و بحث و جدل هایی ‏در می گرفت، بیانیه ای صادر می شد، بر سر این و یا آن موضوع اختلاف نظر ‏بروز می کرد و نهایتاً عمر آن اتحاد و ائتلاف به پایان می رسید، اما جلسه استکهلم از ‏یک نظر متفاوت است، جنجال و جدل و اختلاف نظر در مورد این جلسه قبل از ‏تشکیل شروع شده و بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و البته هنوز هم ادامه دارد. نویسنده معتقد است: در چهارمین دهه از انقلاب و روی کار آمدن حکومت اسلامی، ‏اتحاد میان گروه های اپوزیسیون همچنان به یک چالش عمده تبدیل شده است. محسن ‏سازگارا به درستی می گوید که حداکثر توان ما باید صرف اختلاف افکنی در داخل ‏کشور باشد و از این طریق به اتحاد برسیم! در همین حال روزنامه تلگراف درباره رضا ربع پهلوی سرمایه گذار ناکام نشست ‏استکهلم نوشت: ولیعهد ناکام شاه ایران که در ۱۷ سالگی به آمریکا رفت، می کوشد ‏نیروهای مخالف را متحد کند. او ۳۳ سال را در تبعید به سر برده و همین او را به این ‏نقطه رسانده که موافق براندازی با هر شیوه حکومتی جایگزین مشروطه یا ‏دموکراسی باشد. رضا پهلوی می گوید هیچ انسان عاقلی باور نمی کند که می توان ‏رژیم را از ساخت سلاح اتمی بازداشت. گزینه نظامی به آنها برای مقابله به مثل ‏میدان می دهد. راه حل من ایجاد یک کنگره با شرکت مخالفان است.‏

برنامه جریان انحرافی برای مجلس نهم

شرق در ستون "مهم نیست" به نقل از مشرق به برنامه های جریان انحرافی برای مجلس نهم اشاره کرده و آورده است: جریان انحرافی در صدد است فراکسیونی با عنوان "خدمت" را در مجلس نهم راه اندازی کند. لیدر این جریان اگر چه از رد صلاحیت و شکست نامزدهایش به شدت عصبانی است اما اعلام کرده ما برنامه های مفصلی برای جذب نمایندگان راه یافته به مجلس داریم.

ورود یکی از روسای ستاد موسوی به مجلس

ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری تحت این عنوان به نقل از مشرق نوشت: رئیس ستاد میر حسین موسوی در یکی از شهرهای استان تهران، به مجلس راه یافته است. گفته می شود وی تا زمان برگزاری انتخابات 88 مسئولیت اداره ستاد را بر عهده داشته و بلافاصله پس از مواضع میرحسین از ریاست ستاد وی استعفا داده است.

علت بوسه غفوری فرد بر صندوق رای

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" در خصوص علت بوسه حسن غفوری فرد بر صندوق رای نوشت: حسن غفوری فرد با تصریح بر اینکه برای رای مردم ارزش قائلم گفت: به هر چه که مردم انتخاب کنند احترام می گذارم. وی در مورد علت بوسیدن صندوق رای در هنگام رای دادن گفت: به این علت صندوق را بوسیدم که در واقع نشان دهم برای رای مردم احترام قائلم و به هر چه که مردم انتخاب کنند، احترام می گذارم.

حکم بازداشت امارات برای قرضاوی

تهران امروز همچنین خبر از قرار بازداشت قرضاوی از سوی امارات داده و آورده است: رئیس پلیس دبی تصریح کرد که قرار بازداشت شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمانان را صادر خواهد کرد. این اقدام در واکنش به اظهارات قرضاوی در برنامه زنده شبکه الجزیره درباره امارات صورت می گیرد که در آن قرضاوی از حکام امارات به دلیل تبعید 100 خانواده سوری معارض نظام دمشق و سلب تابعیت شماری اماراتی انتقاد کرده بود.

سبز مُرد، اصلاحات را دریابید!

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" به واکنش خاتمی نسبت به انتقادها و اظهار نظرهای همفکرانش در خصوص شرکت وی در انتخابات مجلس نهم اشاره کرده و نوشته است: سید محمد خاتمی که پس از عملکرد ایذایی خود در روز جمعه مورد انتقاد شدید هم طیفان و همفکرانش در جراین اصلاحات و فتنه قرار گرفته بود، روز دوشنبه به شدت از این اعتراض ها و نحوه مطرح شدن آن انتقاد کرد و عمق استراتژِ جریان متبوع خود را این گونه هویدا کرد که " باباجان سبز مرد، اصلاحات را دریابید!" بر اساس گزارش برخی رسانه ها، وی در بخش دیگری از سخنانش همچنین گفت: " چاره ای جز برگشت نداریم، رای دادن بهتر است یا بروم و بگویم...کردم. مردم نظامی را که پاش خون دادند رها نمی کنند و به دوستان لس آنجلسی و ما بچسبند. مرا مجبور نکنید حرفهای نخ نما شده بزنم...موسوی و کروبی با ما چه کردند؟ تا کجا باید به خاطر آنها هزینه بدهیم؟ دوستان بنشینند و فکر اساسی کنیم دیدید در انتخابات 12 اسفند هم برآورد درست نداشتیم و به خطا رفتیم". نکته قابل توجه در سخنان خاتمی، تمایل غیر قابل کتمان به بازگشت درون حاکمیت و استفاده از امتیازات این بازگشت است. رویدادی که با حمایت رسانه ای گسترده از سوی برخی مدعیان اصولگرایی جهت نمایش چهره ای معتدل از امثال خاتمی چندان دور از ذهن نیست!

کاندیدای رد صلاحیت شده استاندار می شود

جوان در ستون "برداشت" خود در خبری نوشت: یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس قرار است به عنوان استاندار معرفی شود. خانم الف که متهم به حمایت از جریان انحرافی بود اکنون نماینده مجلس هشتم است. وی بعدها در یک محفل خصوصی هر گونه ارتباط با جریان انحرافی را قویا تکذیب کرد.

سند منتشر نشده از ارتباط مهدی هاشمی با عناصر فتنه

وطن امروز در ستون "سایه روشن" نوشت: انتشار برخی اسناد مربوط به دوران مسئولیت مهدی هاشمی نشان از ارتباط نزدیک وی با برخی عناصر خارج نشین جریان فتنه دارد. این تصویر متن یادداشت حمزه‌ کرمی از متهمان اصلی جریان فتنه در طراحی اغتشاشات پس از انتخابات سال ۸۸ می‌باشد که هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند. این نوشته به خوبی ارتباط تنگاتنگ مهدی هاشمی رفسنجانی با برخی عناصر خارج‌نشین جریان فتنه نظیر علی‌افشاری و نیک‌آهنگ کوثر را مشخص می کند. در این یادداشت حمزه‌ کرمی گزارش تلاش خود برای حذف خاطرات نیک‌آهنگ کوثر از وب‌سایت شخصی‌اش که به مذاق جناب مهدی هاشمی خوش نیامده با وساطت علی افشاری و همسر نیک‌آهنگ کوثر اشاره می‌کند! مطلب جالب دیگری که در این یادداشت به چشم می‌خورد، عدم اعتماد فتنه‌گران به یکدیگر و وجود انشقاق و تفرقه در میان آنان می‌باشد. به نحوی که کرمی در بخشی از این یادداشت اظهار داشته است: "قبلاً هم گفتم عناصری مانند کوثر هیچگاه قابل اعتماد نیستند."همچنان که از متن این یادداشت مشخص است، افرادی مانند مهدی هاشمی با استفاده از رانت قدرت و ثروتی که در اختیار دارند، چگونه از عناصری فتنه‌گری که در سطوح پایین این جریان قرار دارند نظیر حمزه‌ی کرمی، علی افشاری و نیک‌آهنگ کوثر در راستای اهداف و مطامع خود بهره‌ می‌گیرند.