10 درصد نخبگان کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قبل از آغاز رسمی جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی جمعی از نخبگان کمیته امداد امام خمینی(ره) که شامل دانشجویان مقطع لیسانس تا دکترا هستند در صحن مجلس حضور یافتند.

به گزارش مهر، در مراسمی که به این مناسبت در صحن علنی مجلس برگزار شد حسین انواری سرپرست کمیته امداد طی سخنانی از ایجاد 270هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با کمک بانک های عامل و همکاری دولت و شورای عالی اشتغال خبر داد.



وی گفت: امسال 80 هزار خانوار جشن خودکفایی اقتصادی را برگزار کردند این عده کسانی هستند که در چهار سال اخیر از حمایت های کمیته امداد بهره مند شده اند و توانمند شدن آن مرهون محبت های مجلس، قوه قضائیه و مجریه و مردم است.

به گفته انواری، 10 درصد نخبگان کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.

در این مراسم از 14 نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که در سطوح لیسانس تا دکترا بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.



14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) است.