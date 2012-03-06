حقوق بشر آمریکایی و مجوزی برای وحشیگری/ کشتار هدفمند قانونی می شود

به گزارش مهر، آمریکا در سال گذشته میلادی دو مورد از عملیات های کشتار هدفمند خود را به اجرا گذاشت اولی در کشتن "بن لادن" رهبر شماره یک القاعده و دومی "انور العولقی" رهبر القاعده در یمن.

در این قانون جدید دولت آمریکا تلاش دارد تا کشتار آمریکایی تبارهایی را که در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیت های تروریستی هستند را قانونی کند.

"اریک هولدر" دادستان کل آمریکا قرار است امروز در سخنرانی خود در دانشکده حقوق دانشگاه نورث وسترن شیکاگو درباره قانونی کردن عملیات های کشتار هدفمند و برنامه های دولت درباره آماده کردن مقدمات این کار توضیحاتی را ارائه کند.

کتشار به بهانه افزایش ضریب امنیت ملی

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، در تاریخ 3 ژانویه 2011 با معرفی راهبرد امنیت ملی آمریکا برای دهه آینده اعلام کرد که هدف آمریکا، "امنیت، شکوفایی و نظم بین المللی است؛ جایی که از حقوق و مسئوولیتهای ملتها و مردم به ویژه حقوق اساسی تک تک افراد بشر حمایت و پاسداری شود" و از همین رو کشتار هدفمند و اقدامات دیگری چون شکنجه با توجیه امنیت ملی انجام می شود و این در حالی است که اقدام رئیس جمهور آمریکا در کشتار افراد حق زندگی را از صدها نفر سلب کرده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند : شکنجه و کشتار هدفمند، هیچ یک به هدف "نظم بین المللی که در آن از حقوق و وظایف ملتها و مردم پاسداری شود" نائل نمی شود. از این رو حامیان حقوق بشر، کارشناسان، رهبران مذهبی و رای دهندگان بار دیگر علیه عملی که به نام آنها انجام می شود، اعتراض می کنند و خواستار پایان آن هستند.

روزنامه گادرین نیز در این باره می نویسد : "کشتار هدفمند"، کشتار افرادی مشخص آن هم خارج از منطقه جنگی و با استفاده از ابزار نظامی نظیر موشک، بمب و حملات کماندویی است که این بمب ها و موشک ها توسط هواپیماهای بدون سرنشین شلیک می شوند. طبق برآوردها، در دولت اوباما طی سه سال، بیش از 2200 نفر در پاکستان کشته شده اند هر چند آمار دقیقی از این کشتارها در یمن و سومالی در دست نیست.

در این گزارش با اشاره به اینکه افراد بسیاری به این سیاست اعتراض کرده اند، آورده شده: بدون تردید آنها به این واقعیت واکنش نشان می دهند که اوباما بسیاری مواقع، کشتارهایی را "مجاز شمرده" است که جرج بوش آنها را صرفا انجام می داد. ظاهرا اوباما کشتار آمریکاییها در یمن را نیز موجه شمرده و اکنون مشغول ساخت پایگاههای هواپیماهای بدون سرنشین است تا به این قتل ها ادامه دهد. به گفته گرگ میلر، تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا به اندازه اوباما برای ارتقاء اهداف امنیت ملی، به کشتار مخفیانه افراد نپرداخته است.

کشتار هدفمند و قوانین حقوق بشر

در مورد کشتار هدفمند، دولت آمریکا اجازه دارد امکان استفاده از اقدامات مرگبار را البته در شرایط محدود و خاص، برای برخی مقامات مشخص، فراهم کند. به عبارت دیگر، در شرایط درگیریهای مسلحانه، جنگجویان و مبارزان، به دلیل کشتار افراد، تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. امروز، براساس این تعریف، آمریکا درگیر چنین عملیات جنگی تنها در یک کشور یعنی افغانستان است. غیر از افغانستان، هر گونه استفاده از اقدامات مرگبار توسط آمریکا باید حدود قوانین حقوق بشری را دنبال کند.

قوانین مشروع بین المللی درباره کشتار افراد نیز مانند قوانین مربوط به شکنجه، از اصول اخلاقی استخراج شده اند. شکنجه و کشتار هدفمند وجه اشتراک بسیاری دارند، هر چند هیچ یک ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف موردنظر عاملان آنها نیستند چراکه شکنجه وسیله غیرقابل اعتمادی برای جمع آوری اطلاعات است و کشتار هدفمند نیز در مبارزه با گروههای تروریستی موثر نیست.

دولت آمریکا در حالی از امروز دوشنبه بررسی قانونی کردن طرح کشتار محرمانه را آغاز می کند که در ماه گذشته میلادی اتحادیه آزادی های مدنی امریکا، دولت این کشور را به دلیل کشتن هدفمند شهروندان امریکایی مورد پیگرد قضایی قرار داد.



این گروه حقوق بشری با طرح شکایت در دادگاهی در نیویورک، از وزارت دادگستری آمریکا خواسته است تا ادله قانونی برای ترور هدفمند شهروندان امریکایی را در خارج از این کشور ارائه دهد. این اتحادیه با اشاره به کشته شدن انور العولقی یک تبعه امریکایی در جریان حملات موشکی سال گذشته هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در یمن، اطلاعات " اساسی و دقیقی" را درباره برنامه کشتار هدفمند دولت خواستار شد.

اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا دربیانیه‌ای اعلام کرد: " کشتن عامدانه و از پیش برنامه ریزی شده امریکایی‎های مظنون به مشارکت در فعالیت‎های تروریستی، تردیدهای جدی را موجب شده که باید به طور علنی مورد بررسی قرار گیرد."

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز، اکتبر گذشته فاش کرد که دولت اوباما با تنظیم یک سند محرمانه، مجوز کشتار اتباع امریکایی مظنون را بدون محاکمه صادر کرده است.

حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که سازمان سیا آن را اجرا می ‌کند، در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دو برابر شده است. واشنگتن مدعی است که شبه نظامیان هدف این حملات هستند، اما در حقیقت غیرنظامیان قربانیان اصلی حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی هستند.

سازمان ملل و دولت پاکستان نیز حملات هوایی بدون سرنشین امریکا را محکوم و از آن به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌ المللی یاد کرده‌اند.

همانگونه که این نوشته نشان می دهد آمریکا در سالهای اخیر بصورت مرتب از طرح کشتار هدفمند استفاده کرده و اکنون به دنبال قانونی کردن آن است. نکته ای که در این میان سیاستمدارن آمریکایی آن را نادیده می گیرند مسئله حقوق بشر و کشته شدن افراد بیگناه در زمان اجرای عملیات های کشتار هدفمند است.

آمارهای متعددی از کشته شدن افراد بیگناه در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، آمریکا، یمن، سومالی و دیگر نقاط جهان وجود دارد که اغلب آنها به تائید پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) نیز رسیده اما با این وجود واشنگتن به بهانه افزایش ضریب امنیت ملی چنین وحشیگری هایی را قانونی می داند.

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