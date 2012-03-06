تیم اعزامی فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری دو مدال رنگین کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان آماره با بیان اینکه المپیاد ملی مهارت درسه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار شد، افزود: مرحله کشوری از29 بهمن‌ تاسه اسفندماه سال‌جاری دراستانهای تهران والبرز برگزار شد وکارآموزان در 14 رشته فنی و مهارتی در این رقابتها حضور یافتند.

آماره ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره از رقابتها در رشته های ساخت و تولید، تراش و فرز CNC، فناوری اطلاعات و نرم افزار، فناوری برودتی، خیاطی، نجاری ، کابینت ساز، جواهر سازی، صافکاری، جوش، طراحی گرافیک، طراحی صفحات وب، فناوری اتومبیل و لوله کشی گرمایشی به مدت پنج روز و با اجرای پروژه های عملی به رقابت پرداختند.

وی افزود: جمشید مرادی، در تراش cnc رتبه دوم و مدال نقره، عبدالله همتیان در رشته لوله کش گرمایشی رتبه سوم و مدال برنز، گلناز عباد سیچانی در رشته خیاطی دیپلم افتخار، مجتبی بهرامی در رشته فناوری برودتی دیپلم افتخار، مجتبی مقدمی در رشته جواهرسازی دیپلم افتخار کسب کردند.

اجرای طرح آمارگیری محصولات زراعی در استان چهارمحال و بختیاری

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح آمارگیری محصولات زراعی از نیمه دوم آذر ماه سال جاری توسط سازمان جهاد کشاورزی در سطح استان اجرا شده است.

خسرو عبدالهی اظهار داشت: به منظور دستیابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی در بخش کشاورزی و تدوین برنامه های مناسب و همچنین به منظور تداوم و پایداری تولید در محصولات اساسی مانند گندم و جو و سایر محصولات زراعی طرح آمارگیری محصولات کشاورزی اجرا شد.

وی افزود: طرح و تهیه آمار کشاورزی هر ساله بر اساس دو پروژه گندم و جو و سایر محصولات زراعی از تیرماه هر ساله شروع می شد اما در سال جاری به دلیل همزمانی سرشماری نفوس و مسکن در قالب یک طرح محصولات زراعی انجام شد.

وی با بیان اینکه آموزش کشوری با شرکت تمام استانها در استان یزد برگزار شد، ادامه داد: کلاس آموزشی استانی نیز در شهرکرد برگزار شد و با توجه به نمره های آزمون 41 نیروی شاغل در این طرح از جمله آمارگیران، بازبین ها و مسئول اجرای طرح مشخص شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی این استان بیان داشت: طرح تهیه آمار محصولات زراعی در 138 آبادی از تاریخ نهم آذر ماه در استان آغاز شد و این آبادی ها به صورت ده گردشی و مراجعه به تمام مکانها فهرست برداری شد که در طی آن 10 هزار و 159 بهره بردار محصولات زراعی سال 90-89 شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه از بین بهره برداران دوهزار و 106 بهره بردار انتخاب شد، تصریح کرد: برای دو هزار و 106 بهره بردار پرسش نامه بهره برداری شامل مشخصات فردی بهره برداران، کمیت و کیفیت انواع محصولات زراعی تولیدی و همچنین برای 241 بهره بردار فرم های برآورد هزینه های تولید تکمیل شد.

وی اظهار داشت: داده های آمارگیری مربوطه هم اکنون در سازمان جهاد کشاورزی استان در حال پردازش و استنتاج است.

عبدالهی بیان کرد: در خصوص ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه شناسایی بخش کشاورزی، تاکنون 57 هزار بهره بردار ثبت نام کرده اند و جز اولین استانهایی هستیم که اطلاعات بهره برداران خود را شناسایی و ثبت نام کرده ایم.

همایش حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان کیار برگزار شد

همایش حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار برگزار شد.

این همایش با حضور 70 نفر از کشاورزان، باغداران و مسئولین ادارات مرتبط برگزار شد.

این همایش با حضور دوستی رئیس اداره حقوقی و مالکیت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری و کشاورزان در این شهرستان برگزار شد.



عرضه سبزه وگل نوروزی درنمایشگاه عرضه مستقیم کالای چهارمحال و بختیاری



رئیس اتحادیه گل فروشان استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه گل فروشان چهارمحال وبختیاری سبزه و گل نوروزی را درنمایشگاه عرضه مستقیم کالای به مردم عرضه کردند، گفت: جدیدترین گلهای طبیعی، مصنوعی و سبزه های نوروزی در غرفه های نمایشگاهی سراسر استان عرضه شده است.



مرادی با اشاره به تخفیف 20 درصدی نرخ این گلها، گفت: گل فروش بطور تمام وقت برای عرضه گل های جدید دنیا به مردم استان فعالیت می کنند.



مرادی با اشاره به استقبال مردم به خرید گل در آستانه نوروز گفت: هم اکنون 32 واحد صنفی فعال در استان به عرضه گل مشغول هستند.



وی بیان کرد: گل فروشان استان چهارمحال و بختیاری برای تامین گلهای مورد نیاز مردم، ورود گل به استان را 50 درصد افزایش داده اند.

درج قیمت درسامانه حمایت ازمصرف کنندگان ضروری است



کارشناس اداره نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان ملزم به درج قیمت محصولات خوددرسامانه سازمان حمایت ازمصرف کنندگان شدند، گفت: امکان ثبت وبه­روزرسانی اطلاعات مرتبط توسط واحدهای تولیدی وشرکتها بطورمستقل دراین سامانه به نشانی کارشناس اداره نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان ملزم به درج قیمت محصولات خوددرسامانه سازمان حمایت ازمصرف کنندگان شدند، گفت: امکان ثبت وبه­روزرسانی اطلاعات مرتبط توسط واحدهای تولیدی وشرکتها بطورمستقل دراین سامانه به نشانی WWW.124.ir امکان پذیراست.



محمدرضا حقیقت فر گفت: واحدهای تولیدی موظفند با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با ارائه آدرس آی. پی خود، اقدام به دریافت نام کاربری و رمز عبورکنند.



وی افزود: واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی موظفند با رعایت قوانین احتساب سود مصوب و هماهنگی درباره تعیین قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا عرضه کنند.



وی بیان کرد: هرگونه تغییر در قیمت کالاهای تولیدی و یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخهای قبلی و یا هر گونه افزایش قیمت کالا بدون هماهنگی تخلف است و پیگیری قانونی دارد.