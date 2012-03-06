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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۰

محمود زاده خبر داد:

460 مدرسه در اردبیل آماده پذیرش مسافران نوروزی

460 مدرسه در اردبیل آماده پذیرش مسافران نوروزی

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت:460 کلاس مجهز در قالب 61 باب آماده پذیرش از میهمانان فرهنگی در استان اردبیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده شامگاه دوشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان عنوان کرد: مدارس نواحی 1و2 اردبیل و شهرستانهای نیر و سرعین در ایام نوروز به میمانان خدمات می دهند.

به گفته وی با توجه به تعطیلی مدارس در روزهای 27 و 28 اسفند برنامه های استقبال از میهمانان نوروزی آغاز می شود.

محمود زاده با اشاره به توریستی بودن استان و جاذبه های طبیعی، آب و هوای دلپذیر و با نشاط اردبیل و آب های گرم در استان اعلام کرد: علاوه بر تجهیز کلاس ها 160 تخت مراکز آموزشی شبانه روزی، رفاهی، درمانگاه فرهنگیان و استخر نشاط آماده ارائه خدمات برای فرهنگیان و خانواده های آنان هستند.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش در صورت حضور بیشتر میهمانان فرهنگی در استان، پیش بینی و برنامه ریزی لازم برای افزایش کلاس مورد نیاز انجام گرفته است.

 

کد مطلب 1552876

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